Espaço: Starliner atraca na Estação Espacial Internacional, primeiro voo bem sucedido – Last Hour

(ANSA) – WASHINGTON, 20 de maio – O táxi espacial da Boeing, Starliner, atracou sem problemas na Estação Espacial Internacional (número). A cápsula foi retida por oito meses devido a problemas técnicos, após o primeiro voo de teste ter falhado em dezembro de 2019 (devido a um problema no motor principal que impediu o acoplamento da Estação Espacial Internacional, exigindo um retorno antecipado à Terra) e a segunda tentativa foi abortado em agosto de 2021 (devido ao bloqueio de algumas válvulas no sistema de pagamento).



Uma cápsula da Boeing, destinada a competir com o ônibus espacial SpaceX Dragon de Elon Musk, partiu ontem à noite do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com uma carga útil de 360 ​​quilos de suprimentos e materiais destinados a astronautas em órbita e ‘Rosie the Rocketeer’ (nome inspirado no name) de Rosie the Riveter, ícone da mulher americana que trabalhou em fábricas durante a Segunda Guerra Mundial), que com sensores coletava informações úteis para melhorar a experiência de futuros viajantes humanos. (lidar com).