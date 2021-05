SUPERMOON ainda é grande e será vermelho também! Dizemos quando e por que motivo. Vídeo »ILMETEO.it

SUPERMOON ainda é grande e será vermelho também! Dizemos quando e por que motivo. Vídeo

dia do evento Superluna chegou ( Vídeo acima de Atenas, Grécia), bem como deEclipse total A partir de cor, embora este último infelizmente Não era visível da Itália Nem no resto da Europa.

Para aqueles que se lembraram de assisti-lo, eles teriam visto uma lua que era 13-14% maior do que o normal e, portanto, com maior brilho (16% a mais).

Agora podemos olhar para um Outro fenômeno, por si só é normal, mas ainda assim ótimo. em sua ascensão a lua ainda ótimo, Será tingido de vermelho. O motivo se deve à interação da luz na atmosfera com a presença de vapor d’água ou com poeira atmosférica.

Na sexta-feira, 28, a lua nascente ocorrerá entre 22h40 e 23h40, dependendo da cidade em que você mora.

Mas o que significa SUPERLUNA? Este fenômeno ocorre quando o satélite está na fase de lua cheia (lua cheia) e ao mesmo tempo em seu ponto mais próximo da Terra (periélio).

Momento O perigeu ocorreu às 3,52 da manhã em 26 de maioe, em vez disso, a lua às 13,16. A Grande Lua de Maio apareceu O maior de todos os tempos em 2021O satélite atingiu a menor distância da Terra (357,312 km), em comparação com os satélites gigantes anteriores.

O termo “supermoon” foi cunhado pelo astrônomo Richard Knoll em 1979, razão pela qual não é bem visto pela comunidade científica, na verdade os astrônomos preferem se referir a este fenômeno usando os termos menos caros “periélio”. -syzygy. ”O primeiro termo se refere ao período em que a Lua está mais próxima da Terra, e o termo“ sygyzy ”é usado em vez disso para se referir ao alinhamento de três corpos celestes pertencentes ao mesmo sistema gravitacional.

Previsão do clima: Graças ao nosso APP podemos dizer que para o evento, o clima na Itália estará bom em quase todos os lugares, por issoA observação da lua gigante vermelha ainda será possível em praticamente todos os lugares.