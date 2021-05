O centro da Via Láctea, como nunca o vimos antes – Corriere.it

como nunca antes O centro da nossa galáxia Com muito espanto e admiração.

O que você vê reproduzido acima (e que aconselhamos que você veja ampliando-o) é um quadro de violência extraordinária que revela o mundo complexo em torno do qual também nós, do Sistema Solar, giramos constantemente.

A uma distância segura: 26.000 anos-luz de distância.

Impressionantes são alguns Close-ups das distâncias abaixo e acima do plano da galáxia nunca foram vistos com tanta precisão.

Resumindo as observações do telescópio espacial Chandra NASA e o radiotelescópio sul-africano suricata (370 coletados nos últimos vinte anos) Astrônomo Daniel Wang | Da Universidade de Massachusetts Amherst compôs Detalhes e redemoinhos Que revive a área de presa a Forças enormes e temperaturas muito altas.

Este é o último a nascer Rios de raio x Que o satélite astronômico Chandra ao redor da Terra foi registrado desde 1999, e revelou fenômenos, alguns dos quais não são claros até agora, e outros são desconhecidos.

Gerar fogos de artifício cósmicos incríveis é basicamente Duelos causados ​​por campos magnéticos Que se originam de fenômenos, especialmente em torno do buraco negro supermassivo ativo no núcleo Sagitário A.

Provoca a besta majestosa, que está constantemente devorando a matéria circundante Jatos de raios X sacudindo os arredores Efeitos inevitáveis ​​no espaço intergaláctico.

Outros buracos negros, estrelas de nêutrons e remanescentes de supernovas, ou seja, aqueles que permanecem lá depois que uma estrela morre, estão espalhados.

O que vemos na foto Um ecossistema excepcionalmente violento e vibrante no coração de nossa ilha estrelaApresentando os frutos de seu trabalho de um ano ao ser forçado a voltar para casa pela pandemia, disse Wang, que acaba de ser publicado nos Avisos Mensais da Sociedade Astronômica Real Britânica.

O tecido multicolorido que Wang reconstruiu Filamentos de gás superaquecidos que estão constantemente entrelaçados com bandas móveis de campos magnéticos.

As plumas de gás se estendem 700 anos-luz acima e abaixo do plano galáctico, enfrentando bolhas de Fermi com até 25.000 anos-luz de diâmetro. Mas do enorme caos que domina o cenário, um novo mundo também emerge porque novas estrelas também nascem das constantes interações de gás. As galáxias continuam a evoluir assim.