BioShock 4 poderia ser exclusivo do PS5, de acordo com um suposto vazamento – Nerd4.life

Bioshock 4 Não é nem oficialmente introduzido, mas existe entrada no corredor pode serPS5 exclusivo, uma verdadeira tendência para esta próxima geração lutada ao som de parcerias temporárias e acordos algo exclusivos.

Neste caso, o boato vem de Nick do XboxEra, “lado de dentro” O qual não sabemos sua confiabilidade no momento, considerando que eles adivinharam algumas coisas no passado, mas provavelmente não o suficiente para confiar de uma forma muito segura.

No entanto, emO último episódio de seu podcast, o personagem em questão relatou ter recebido informações de que BioShock 4 poderia ser um exclusivo do PS5: não sabemos se total ou temporalEmbora a segunda hipótese seja mais provável, a 2K Games também se enquadrará nas muitas instâncias do acordo de exclusividade que a Sony fez neste lançamento do PS5.

Talvez, tudo o que resta é esperarE3 2021 Para qualquer confirmação, tendo em conta que BioShock 4 poderá estar entre os títulos que aparecem durante o evento pela 2K Games, ou em todo o caso citado de alguma forma durante as várias datas destes videojogos de verão.

Isso seria um reflexo especial da situação em relação aos originais, considerando que o primeiro BioShock foi temporariamente exclusivo para Xbox 360 e PC por muito tempo, já que só chegou ao PS3 mais de um ano após o lançamento original . Também mostrará como a Sony pretende ousadamente garantir jogos exclusivos do PS5, especialmente no que diz respeito aos gêneros que são mais explorados em produtos internos primários, como Atirador em primeira pessoa.

No momento, ainda não sabemos praticamente nada sobre BioShock 4, além do fato de que ele está em desenvolvimento e possivelmente baseado no Unreal Engine 5.