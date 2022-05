Três jogos revelados em junho de 2022 com a data, incluindo Assassin’s Creed Origins – Nerd4.life

Através da seção de próximos jogos de Xbox Game Pass Encontrado em consoles Xbox, você pode ver que um arquivo Junho de 2022 Três novos jogos serão adicionados ao catálogo. Vamos falar sobre Assassin’s Creed Origins, For Honor Marching Fire e o retorno de Shadowrun.

especialmente, Datas de adição Alguns dos jogos do catálogo do Xbox Game Pass são os seguintes:

1 de junho de 2022 – Assassin’s Creed Origins

7 de junho de 2022 – For Honor Marching Fire

21 de junho de 2022 – Shadowrun retorna

em meados de abril, Microsoft Está confirmado que Assassin’s Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition serão adicionados ao serviço dentro de dois meses, mas nenhuma data exata foi definida ainda.



O protagonista de Assassin’s Creed Origins

Também sabemos que os ativos de Assassin’s Creed serão adicionados Xbox Game Pass Na nuvem, console e versão para PC. Para For Honor, a Cloud and Console Edition (já disponível) se tornará a Marching Fire Edition. No PC Game Pass, onde o jogo não estava presente, For Honor: Marching Fire Edition será adicionado diretamente.

Também notamos que Assassin’s Creed Origins será atualizado em breve para 60fps no Xbox Series X | S e PS5, quando reproduzidos via compatibilidade com versões anteriores. Assim, a adição no Game Pass chega bem a tempo para todos aqueles que não jogaram o título da Ubisoft hoje e gostariam de fazê-lo melhor com os consoles mais recentes.

Por fim, aqui estão todos os jogos que chegam na segunda quinzena de maio de 2022 no Xbox Game Pass.