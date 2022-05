Aquisição da Bungie visa tornar o PlayStation mais multiplataforma – Nerd4.life

tendo bungee Tem um propósito específico: tornar o PlayStation mais multi plataforma. dizer que foi Sony O mesmo para a voz de Kenichiro Yoshida durante um briefing da empresa, que falou de um “passo importante” em direção ao objetivo.

Conforme anunciado anteriormente, Destiny Studio manterá sua independência e, ao contrário de outros PlayStation Studios, continuará a ser publicado em todas as plataformas, incluindo PC, Xbox e dispositivos móveis.



A Bungie continuará sendo uma desenvolvedora multiplataforma

Yoshida também falou sobre mercado de informáticaespecificando que a Sony e a PlayStation pretendem “Conceda acesso aos nossos jogos ao maior número possível de usuários.Portanto, no futuro, podemos esperar mais títulos do PlayStation Studios em lojas como Steam e Epic Games Store. Alguns dos já disponíveis, principalmente God of War e Horizon Zero Dawn, fizeram sucesso no PC e a Sony espera por Uncharted: Legacy Collection Thieves Collection, seu próximo produto, também está funcionando.

A estratégia da Sony de expandir o mercado de PCs está clara há anos, devido a alguns dos movimentos recentes da empresa e algumas aquisições. Veremos que outras medidas serão tomadas no futuro para apoiá-lo.