Callisto Protocol, novos visuais e capa da Game Informer para terror de ficção científica – Nerd4.life

Callisto Protocol, imagem do jogo

Protocolo Callisto Ela é a heroína da nova versão do Game Informer, sendo um jogo cobertura e um tema especial aprofundado que também inclui dois novos temas Fotos Para o intrigante e altamente antecipado horror de ficção científica de um dos autores do espaço morto.

Os editores da revista conversaram com Glenn Scofield e outros desenvolvedores do Striking Distance Studios, a nova equipe que o designer fundou junto com outros veteranos da indústria, em uma entrevista que claramente se concentrou inteiramente no Callisto Protocol, que está prestes a representar o novo evento de grande importância no campo dos jogos de terror.

O parentesco com Dead Space, que parece óbvio pela abordagem de Schofield e dos demais, também emerge da caracterização do jogo, como mostram essas duas novas imagens.



Protocolo Callisto, ilustração

Isto Terror em um ambiente de ficção científicaque mistura elementos tecnológicos, pesadelos orgânicos e elementos metafísicos em uma mistura verdadeiramente perturbadora, como sabem os fãs da última série da EA.

O protocolo Callisto informa Encontro por Jacob Lee Ele luta para explorar uma prisão de alta segurança em Calisto, a segunda maior lua de Júpiter, que contém horrores incalculáveis.



Callisto Protocol, capa personalizada da Game Informer

Uma demo oficial do jogo deve chegar em breve, considerando o que foi relatado recentemente pelos desenvolvedores, a menos que eles estejam se referindo a um Game Informer especial. Eles também alegaram nos últimos dias que o horror seria “assustador, sombrio, perturbador e desagradável”.