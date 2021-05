A receita praticamente dobrou em comparação com os jogos e serviços do Xbox em 2019 – Nerd4.life

Estamos aqui novamente para falar sobre o que temos a oportunidade de descobrir graças ao processo em andamento entre a Epic Games e a Apple. Com um documento que é apenas parcialmente censurado, podemos descobrir Sony Playstation eu nasci Receitas O dobro Microsoft Xbox Sobre jogos e serviços. Os dados referem-se a 2019.

A informação foi compartilhada e comentada antes Daniel Ahmed |, Analista da Nico Partners. Por meio do documento, podemos constatar que a Microsoft é uma das empresas que já gerou mais de US $ 1 bilhão em receitas com software e serviços. Outras empresas com mais de um bilhão estão listadas em ordem decrescente: o número real da Microsoft é o único sujeito a censura. Nada mal, porque em uma parte posterior do documento podemos ver um gráfico que mostra os ganhos corporativos: Os nomes das empresas não são indicados, mas cruzando as duas partes do documento, podemos descobrir que a Microsoft gerou uma receita igual de $ 2,2 bilhões por meio de software e serviços. No entanto, no mesmo ano, a Sony registrou receita de 4,1 bilhões, ou quase o dobro da receita.

Esses valores, no entanto, não indicam fato eu ganho Finalmente do lado dos videogames das duas empresas. É tudo uma questão de lucro com jogos e serviços. A presença de perdas de hardware também deve ser levada em consideração. Como já mostramos, na verdade, a Microsoft nunca ganhou dinheiro com a venda do Xbox: o hardware está sempre perdendo. De acordo com Ahmed, o verdadeiro lucro do Xbox será muito menor, senão negativo.

No mesmo documento, é indicado que a Sony perdeu cerca de US $ 1,7 bilhão no lado do hardware. Verdade Win PlayStationAssim, será de US $ 2,3 bilhões durante o período coberto pelo relatório. Deve ser especificado que esses dados são estimativas, não dados precisos, mas nos dão uma ideia da ordem de magnitude dos números envolvidos.

Finalmente, aqui está um Avaliação Ganhos estimados para jogos e serviços; Sony PlayStation e Microsoft Xbox claramente não são os maiores: