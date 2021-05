A sequência da Sega na PlayStation Store foi revelada anteriormente? – Multiplayer.it

Julgamento perdido Parece que Sequela do Julgamento, Sega jogo de ação da equipe por trás de Yakuza: O título parece ser Voltar Prevista cedo para o show oficial agendado para amanhã, vazou acidentalmente em PlayStation Store japonesa.

Tudo o que aparece, por enquanto, é uma captura de tela mostrada no tweet Vamos Reciterra, Que foi imediatamente no entanto Excluído, Tomado por um usuário que se viu com a imagem do jogo sendo colocada como uma surpresa entre as notícias da PlayStation Store. Sega claramente o título é Vazou De alguma forma online antecipado, algumas horas após a apresentação agendada. A imagem foi capturada e postada novamente de outras fontes, como você pode ver neste tweet do Wario64.

Na verdade, a contagem regressiva no site da SEGA começou há muito tempo e visa amanhã, 7 de maio de 2021 às 16h Italiano. Nos últimos dias, também vimos várias evidências que parecem apontar para o alegado Veredicto 2, como um pequeno teaser trailer aguardando a revelação oficial e também vídeos curtos de jogo em preparação para o anúncio.



O julgamento acaba de chegar no PS5 e no Xbox Series X | S e Stadia e uma sequência podem estar a caminho

Como costuma acontecer com contagem regressivaA surpresa pode ter estragado algumas horas após o fim da contagem regressiva, neste caso não de uma revista impressa, mas diretamente da PlayStation Store.

De qualquer forma, as audições foram canceladas e só falta esperar o show oficial marcado para amanhã: O que sabemos, por enquanto, é que o título tem que ser o árbitro perdido, pelo menos no Japão, e por isso deve ser a sequência do jogo do árbitro. Investigação de trabalho Construído no motor e na arquitetura geral da Série Yakuza pela mesma equipe, ele também foi recentemente lançado no PS5 e no Xbox Série X | S.