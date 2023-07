Prime Day 2023, Amazon começa cedo: todas as ofertas já estão ativas no portal de e-commerce

Enquanto aguarda o início do Prime Day 2023, a Amazon decidiu antecipar os horários com muitas ofertas já ativas no site

A Amazon é de longe a plataforma de e-commerce mais usada no mundo. Graças ao seu amplo catálogo que inclui dezenas de milhares de produtos relacionados a cada categoria, mas também pelas promoções e iniciativas que são lançadas de tempos em tempos. Pense Na Black Friday ou Prime Day.

Todos os assinantes Prime podem se beneficiar, além de frete grátis e garantido em um dia, de alguns serviços adicionais, como Prime Video, Prime Music, armazenamento em nuvem e descontos em produtos à venda. A esse respeito, você provavelmente já sabe que Nos dias 11 e 12 de julho Será realizado nos últimos dois dias de dia de pico 2023, Com promoções de surpreender em muitos produtos. Mas a Amazon parece ter decidido antecipar os tempos, com uma série de ofertas já ativas.

Prime Day 2023, as ofertas da Amazon já estão ativas para todos os assinantes

Embora ainda faltem alguns dias dia de pico 2023, A Amazon resolveu aproveitar o momento certo para lançar diversas promoções e descontos para seus clientes neste momento. Aconselhamos que aproveite agora, pois é cronometrado e pode expirar em breve.

Vamos começar de Amazon Pictures Que, até 7 de julho de 2023, oferece um cupão de desconto de 15€ a todos os que criarem conta de raiz. Aqueles que decidem usar i pontos de captura Self-service como método de entrega, até 31 de julho de 2023 têm um voucher de 10€. Mas isso só se aplica a alguns usuários selecionados.

Há também brindes grátis! Por exemplo, se você ainda não experimentou música sem limites Da Amazon, são 4 meses sem custos para quem ativar a conta até 12 de julho de 2023. O mesmo vale para Kindle ilimitado E audívelcom os mesmos métodos, mas “apenas” 3 meses para poder explorá-lo.

Finalmente, com Prime Gaming Você terá a oportunidade de resgatar alguns jogos gratuitamente até 11 de julho de 2023. Estamos falando especificamente de Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown e STAR WARS: The Force Unleashed. Além disso, a capacidade de desfrutar de algum conteúdo do jogo para jogos como Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 e Pokémon GO.

Em suma, a empresa americana já decidiu começar agora mesmo Com brindes e descontos para seus usuários. Mas temos certeza que isso é só o começo, de agora até o dia 12 de julho as ofertas vão dobrar e qualquer um poderá encontrar o que deseja a preços de banana.