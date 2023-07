iPhone, cuidado com este bug: você está causando estragos em sua bateria

Há um erro que muitas pessoas cometem com a bateria do iPhone. Você não precisa fazer isso, você vai estragar tudo

esperando Lançamento de novos iPhones última geração. Presumivelmente, após o verão, a Apple fará sua clássica apresentação de novos produtos. E os grandes heróis serão iphone 15 Mais uma vez pronta para deslumbrar a todos com novidades de interesse dos setores de hardware e software.

Há um aspecto em particular que atraiu e continuará atraindo o interesse do consumidor, sem bateria. Hoje em dia, milhões de pessoas usam seus iPhones todos os dias com uma única carga, por isso seria melhor ter uma boa capacidade para poder passar o dia sem problemas de autonomia. Mas há um erro que todo mundo comete, Veja como evitá-los para não estragar sua bateria.

Bateria do iPhone, cuidado para não cometer esse erro

Existe um erro que você já deve ter cometido com a bateria do seu iPhone, mas que pode ser fatal para sua autonomia. Infelizmente, esta é uma prática comum. Mas poucas pessoas sabem que, dessa forma, a célula dentro do corpo do iPhone fica irreparavelmente danificada. Com efeitos catastróficos a curto prazo e sobretudo a longo prazo.

Como muitos especialistas apontaram, de fato, o iPhone nunca deve ser carregado até 100%. O ideal seria manter a autonomia do seu iPhone pessoal entre 20 e 90%. Depois de atingir essa porcentagem, basta desconectá-lo do carregador e não terá mais problemas de nenhum tipo.

A notícia foi dada por alguns dos perfis com os quais você está manutenção de smartphones Ele explica em detalhes o que acontece se você sobrecarregar a bateria do seu iPhone. O conselho também foi confirmado por milhares de usuários que tentaram carregar seus telefones cada vez menos Observe melhorias imediatas.

Se você deseja algum tipo de alerta para lembrá-lo quando desligar o telefone ou quando parar de alimentar a bateria, recomendamos que você confie em Pedidos rápidos do iPhone. Você pode encontrá-lo diretamente nas configurações, e entre as várias opções também existem algumas dedicadas à forma como o smartphone é carregado. Experimente agora e verifique o status da bateria sempre de configurações, Você verá que ele tenderá a ficar no ar por mais tempo, para não estragar o telefone.