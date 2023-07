Halo Infinite perdeu 98% de seus jogadores no Steam até agora

aura infinita Ele tem Perdido Até agora 98% de seus jogadores estão no Steam: No lançamento, o jogo registrou um pico de 272.586 usuários, mas ao longo dos meses caiu para 5.023 usuários apenas nos últimos dias.

A 343 Industries reconheceu recentemente a falta de qualidade em Halo Infinite, o que aponta para sinais de melhoria que, no entanto, neste momento parecem no mínimo tardios. Geralmente esperado Suporte pós-lançamento Vá devagar e com um pouco de convicção.

o Preparação As experiências de hoje certamente deixam um gosto amargo na boca em relação a um experimento que sem dúvida tinha potencial para fazer um trabalho muito bom e que a princípio convenceu um pouco a todos, e depois tropeçou em uma longa série de erros.