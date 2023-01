Um trailer oficial veio junto com detalhes da história, de acordo com uma fonte

Em breve poderemos ver O anúncio oficial para Propaganda para GTA6pelo menos de acordo com uma fonte interna, o YouTuber ‘SanInPlay’ é muito confiável nas coisas Rockstar Games, já que no passado ele revelou muitos detalhes sobre o jogo de antemão, que mais tarde foram comprovados como verdadeiros, como o nome e as origens do protagonista.

Segundo relatos, o trailer incluirá detalhes importantes sobre a história e um dos personagens principais, Lucy. SanInPlay também compartilhou alguns detalhes bem específicos sobre o conteúdo do vídeo, falando sobre um cachorro brincando na praia, um lagarto atravessando a rua e, o mais interessante, Lúcia na prisão fazendo alguns exercícios.

Lucia foi confirmada como uma das duas personagens jogáveis ​​através de vários vazamentos. Deve ser o outro jasãoseu suposto amante. Em julho, uma reportagem da Bloomberg falou deles como dois personagens fortemente inspirados nos personagens de Bonnie e Clyde.

Infelizmente, SanInPlay não forneceu nenhuma outra informação sobre este assunto. Portanto, não podemos dizer quando o trailer pode chegar, se já estiver. É importante observar que em 6 de fevereiro de 2023, a Take-Two, editora da Rockstar Games, irá Relatório financeiro para o terceiro trimestre do exercício social corrente. Pode ser uma oportunidade perfeita para apresentar o jogo, dependendo dos resultados alcançados.