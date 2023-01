Ele roubou o código-fonte de seus jogos, em um dos maiores roubos de dados de todos os tempos – Multiplayer.it

Depois do caso GTA 6, estamos diante de outro dos maiores casos Roubo de dados sempre o Fonte do código e arquivos de trabalho para jogos válvula Foi roubado e acaba na internet. Para ser honesto, a situação está completamente fora de controle, tanto que achamos improvável que o Steam consiga restaurá-la.

A dinâmica dos fatos ainda não está clara, mas alguém entrou em um dos armazéns da empresa e puxou todos os arquivos de lá. Estamos falando de dezenas de gigabytes de dados (62 apenas para Team Fortress 2), que contém muitas informações sobre a criação de jogos, além de recursos que foram descartados durante o desenvolvimento.

Já em 2016 alguns dados foram roubados, mas nessa altura o buraco foi fechado de imediato. Além disso, quem não se lembra do roubo sensacional do código do Half-Life 2? Quem sabe se o patrocinador da Valve, Gabe Newell, vai tirar o pó de sua velha faca para novos hacks…

Entre os jogos roubados, perdi Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Counter-Strike: Global Offensive e Portal 2 porque estão em repositórios diferentes.

Claro que não lhe daremos o link do servidor desacordo em que os arquivos são distribuídos (que, além disso, têm acesso bloqueado porque estão cheios de solicitações). Seja qual for o caso, está bem claro que a Valve tem um problema de segurança, pois às vezes eles roubam algo. Neste estado quase todos os seus jogos.