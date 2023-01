Resolução no Xbox Series S, PS4 e Xbox One revelada pela Capcom – Multiplayer.it

Através de um post no Twitter, a Capcom revelou Precisão máxima de versões Xbox Series S, PS4 e Xbox One para Ascensão do Caçador de Monstrosalém dos já confirmados do PS5 e Xbox Series X, que incluímos abaixo:

PS4, Xbox One e Xbox One S: 1920 x 1080

Xbox Series S: 2560 x 1440

PS5, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One X: 3840 x 2160

Windows: dependendo das especificações do seu computador e monitor



Ascensão do Caçador de Monstros, Camelius

Como sabemos, as versões PS5 e Xbox Series X | estarão disponíveis S de Monster Hunter Rise tem dois modos gráficos, um em 4K e 60fps, e outro em 1080p e 120fps. Infelizmente, nesta ocasião, a Capcom não divulgou a meta de taxa de quadros para as versões Series S e Old Generation, nem se essas plataformas oferecerão mais de uma opção gráfica, mas se limita a afirmar:

“A taxa de quadros é variável dependendo da situação do jogo. Dependendo do desempenho do dispositivo e de suas preferências, você pode optar por priorizar a taxa de quadros ou a qualidade da imagem“.

A postagem também especifica que as versões PS5 e PS4 de Monster Hunt Rise são vendidas como um pacote, portanto, não há necessidade de comprá-las duas vezes se você decidir trocar de console. A possibilidade também foi confirmada Economiza transporte entre plataformas da mesma família e, portanto, entre PS5 e PS4 ou entre Xbox Series X | S, Xbox One e Windows.

Monster Hunter Rise estará disponível para PlayStation, Xbox e Windows 20 de janeiro de 2023, com expansão máxima esperada para quebrar o Sol durante a primavera. O jogo já está disponível há algum tempo no Switch e PC via Steam. Para essas versões, está chegando uma nova atualização gratuita, que já tem prazo de lançamento.