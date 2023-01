Peso do jogo no PS5 revelado, pré-carregamento ajudará – Multiplayer.it

PlayStation Game Size, conhecida conta do Twitter que trata de revelar as dimensões dos jogos que chegam à PlayStation Store, apontou isso peso ociosoo jogo de ação em mundo aberto da Square Enix que será lançado em 24 de janeiro de 2023. O versão PS5 Da aventura você vai pesar 87.275 GB.

é exatamente o peso Versão 1.000.001 de Forspoken. Isso significa que o peso mudará, mesmo que ligeiramente, à medida que chegarem as inevitáveis ​​atualizações pós-lançamento. Além disso, vamos falar sobre a versão PS5: o jogo também está planejado para PC e não sabemos ao certo quanto pesa assim, mesmo que não esperemos números completamente diferentes.

PlayStation Game Size também menciona que o Pré-carga forspoken Ele estará disponível a partir de 22 de janeiro de 2023, dois dias antes do lançamento oficial do jogo. Se você encomendou o jogo na pré-venda (ou o encomendará a tempo), você pode fazer o pré-download e baixar silenciosamente 87 GB (e mais) do videogame.

Forspoken é um RPG de ação de mundo aberto. Jogamos como Frey, uma garota de Nova York que é transportada por um portal para o mundo de Athena, o reino mágico onde a corrupção corrompe criaturas e pessoas, transformando-as em monstros. Para governar este reino estão Tantas, mães que se tornaram más. Frey, Powered by The Talking Bracelet.

Fry tem vários poderes mágicos elementares, que também podem ser usados ​​juntos para ativar efeitos únicos. O jogo também depende fortemente da ação, com um sistema de parkour mágico que permite que um herói Forspoken se mova em grande velocidade, explore e colete itens úteis para missões e atualizações.

Por fim, deixamos vocês com o último teste de Forspoken.