Hacker de 16 anos pode estar por trás de grandes sucessos de tecnologia

Um jovem de 16 anos que mora com a mãe perto de Oxford, na Inglaterra, pode estar por trás dos ataques de hackers realizados por uma gangue de criminosos conhecida como $Lapsus que teve como alvo gigantes como Microsoft e Vodafone, causando danos econômicos e temores à luz do o clima do país. Cybergera. Relatado pela Bloomberg, a equipe completa da quadrilha será composta por sete membros, mas o menino será o coordenador do grupo. A identidade não era conhecida e as investigações ainda estão em andamento.

Nas últimas semanas, a quadrilha de cibercriminosos Lapsus atingiu gigantes como Nvidia, Okta, Microsoft (da qual foram roubados os códigos-fonte de programas conhecidos e usados ​​com Bing e Cortana) e até Samsung. No caso da Nvidia, a quantidade de despojos foi medida em 1 TB de dados, 190 GB roubados da Samsung, 200 GB que atribuíram à Vodafone.

A Bloomberg especifica que as investigações ainda não terminaram, mas o adolescente pode ter sido rastreado, pois deixou rastros online, cujos pseudônimos eram “Breachbase” e “White”.