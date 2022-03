Resident Evil 2, 3, 7 no PS5 e Xbox Series X, detalhes sobre atualizações e salvamentos gratuitos – Nerd4.life

Nestes minutos a Capcom atualizou as informações para a próxima atualização do Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 cerca de PS5 e Xbox Series X | S.acrescentando alguns detalhes sobreAtualização gratuita e salvamento de transferência.

Em alguns novos tweets da conta oficial, como salvar e todo o progresso são destacados vai transferir Das versões atualmente em uso para as versões de próxima geração, como PS4 e Xbox One para PS5 e Xbox Series X | S, eles permanecem dentro da mesma família de controladores. A atualização gratuita está confirmada, ou seja, não haverá preço para a operação em questão.

Junto com os jogos principais também qualquer DLC De propriedade de Resident Evil 2, 3 e 7 serão automaticamente transferidos para o novo lançamento da próxima geração para PS5 e Xbox Series X | S. Observe que a atualização é válida para ambos Versões digitais e em disco: neste último caso, quem possui os jogos em disco receberá as versões da próxima geração digitalmente, mas ainda será necessário manter o disco no drive para poder usar os novos lançamentos.

A Capcom também esclareceu que não tem planos de lançar Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 no PS5 e Xbox Series X | S está na versão física, por enquanto. Assim, os jogos em questão serão apenas digitais, disponíveis para compra ou upgrade gratuito.