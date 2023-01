WhatsApp: a partir de hoje você pode conversar sem internet

Durante vários anos, foi Comunicação interpessoal Passou por importantes evoluções Simples e rápido de praticar, disponível para todos e, acima de tudo, gratuito. Os idosos certamente se lembrarão de que, até poucos anos atrás, a comunicação com amigos e parentes exigia gastar dinheiro sem atingir uma qualidade de comunicação adequada.

Com o advento da Internet e sua ampla distribuição, bem dispositivos portáteisa situação mudou drasticamenteA comunicação é fácil e gratuita. Eles pensaram em fazer um grande choque nesse sentido Mídia social. Serviços como Facebook Ou mais cedo MSN, Para muitos, representaram serviços essenciais para o reencontro, mesmo que virtual, com amigos e parentes que os perderam de vista.

E como não falar sobre isso o whatsapp. De fato, o popular serviço de mensagens instantâneas mudou rapidamente o conceito de comunicação Substituindo caros SMS e MMS. WhatsApp é um arquivo Serviço totalmente gratuito Isso torna possível se comunicar facilmente com amigos e conhecidos e organizar o trabalho com grupos de pessoas.

As atualizações mais recentes o tornaram uma ferramenta útil para muitas necessidades diferentes.

Para que serve o WhatsApp

Para que serve?

O WhatsApp é um dos serviços de mensagens instantâneas mais populares e amplamente utilizados no mundo. Fundada em 2009 por dois ex-funcionários do Yahoo e adquirida em 2014 desde então Grupo de Metanegócios (um grupo da Mark ZuckerbergFundador Facebook)Tem milhões de usuários únicos e continua a crescer.

A equipe do WhatsApp cuida muito bem dos seus e-mailsas necessidades de sua comunidade de usuários e, ao longo do tempo, introduziu recursos frequentemente solicitados que tornaram o WhatsApp um serviço muito completo e não mais apenas um Alternativa gratuita para SMS.

O início inesperado da epidemia trouxe um grande choque para as necessidades de muitos Vírus corona o que fez com que todos fossem forçados a entrar na casa, criando a necessidade de comunicar por meios que até então se mantinham restritos a zonas específicas. Apenas pense sobre Chamada de Vídeo.

Então o WhatsApp arriscouimplantação e melhoria dos serviços chamadas de áudio e vídeo, Maior qualidade de áudio e vídeo e maior número de participantes em uma única chamada ou videochamada com uma atualização recente.Até 32 participantes ao mesmo tempo.

O WhatsApp também permite enviar e receber fotos e vídeos E com uma das atualizações mais recentes, permite enviar e receber fotos também qualidade muito alta, Assim, tornou-se uma ferramenta muito útil mesmo em ambientes de trabalho onde são necessárias imagens de alta qualidade.

Usando o WhatsApp sem a Internet

procuradores

Um recurso que muitos não esperavam ver, preocupações atualizadas Usando o aplicativo na ausência da Internet completamente. Em vez disso, a equipe do WhatsApp tornou isso possível e, a seguir, explicaremos como você pode aproveitar essa função tão útil.

a solução A falta de internet tem nome ed ele é um agente: sistema proxy É, nada além de um servidor rodando como um arquivo mediador entre o dispositivo e o local para onde o usuário deseja ir. Anteriormente, era conhecido como um sistema em relação Navegação normal na Internet Através de um smartphone ou computador e assim será utilizado para Conecte o smartphone do usuário ao WhatsApp.

Desta forma, o arquivo Sem conexão com a internet E continue a se comunicar com calma, Sem contratempos desagradáveis. Para experimentar este recurso você não terá que esperar muito: parece que já está com a próxima atualização do aplicativo o whatsappa função estará lá, para ambos os sistemas iOS Quais são os sistemas android.

E o mais importante, ordem procuradores Não dará nenhum problema de privacidade: O sistema sempre permanecerá ativo Criptografia de ponta a pontaIsso é para tornar a troca de mensagens segura e visível apenas para os usuários que se comunicam, sem que ninguém espie suas conversas.