Skin Against Slavery contém insulto racial, 343 Peço desculpas e corrijo – Nerd4.life

343 Industries foi publicado recentemente em aura infinita Para conteúdos cosméticos associados ao Juneteenth, a celebração anual do fim da escravidão nos EUA. couro de Logotipo É chamado de calúnia racista. A equipe pediu desculpas pelo erro e corrigiu tudo.

Especificamente, como você pode ver na imagem abaixo, a paleta de cores em questão é denominada “bonobos‘, trata-se de uma espécie de primata. Dado que estamos falando de um slogan dedicado ao fim da escravidão nos Estados Unidos e, portanto, destinado principalmente aos negros, para muitos não era apropriado usar esse termo. Termos relacionados a macacos são frequentemente usados como um insulto racial contra pessoas de cor (Os bonobos não são um macaco, mas o racismo não se importa com a classificação.) Então 343 mudou o nome do logotipo do Halo Infinite para “Freedom”.



Bonobo, a pele de halo ofensiva

Bonnie Ross – fundador e presidente da 343 Industries – pediu desculpas via Twitter, escrevendo: “Observamos que uma opção de cor para o nosso logotipo Juneteenth continha um termo ofensivo. A equipe prontamente resolveu o problema com uma atualização.”

uma segundo tweet Foi então esclarecido que o 343 é “um estúdio e uma franquia comprometidos com a inclusão, onde todos são bem-vindos e apoiados para serem eles mesmos. Em nome de todos os 343, peço desculpas por tornar o tempo da festa prejudicial”.

John Junesic, gerente de comunidade chefe do 343, mais tarde esclareceu que o nome “Bonobo” se refere a um ferramenta de trabalho interna da equipe. Ele também afirma que não era o plano deles usar o termo como nome para o couro.

Falando em outro tipo de problema, o preço da armadura Halo voltou ao que era antes da polêmica.