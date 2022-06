Anúncio emocionante de astrônomos chineses

Astrônomos chineses da Universidade Normal de Pequim anunciaram que interceptaram sinais de rádio potencialmente produzidos por tecnologia alienígena.

radiotelescópio rápido

Astrônomos chineses anunciaram que foram capazes de interceptar os mistérios sinais de rádio que pode ter sido produzido por civilização extraterrestre tecnologicamente avançado. Em outras palavras, eles podem ter descoberto a existência de Alienígenas. O emocionante anúncio foi feito por A Relatório Foi publicado no Science and Technology Daily e depois misteriosamente removido, depois que a notícia começou a se tornar viral na rede social chinesa Weibo e nas primeiras páginas. Claro, não há certeza de que esses sinais de rádio foram realmente produzidos por extraterrestres inteligentes, de fato, a probabilidade de que essa questão permaneça é extremamente alta. confusão Associadas a dispositivos humanos (como também já aconteceu no passado), no entanto, as propriedades dessas ondas de rádio e o instrumento usado para interceptá-las tornam a descoberta muito emocionante e deve ser explorada.

Para anunciar a descoberta de sinais de rádio provavelmente produzidos por alienígenas, uma equipe de pesquisa da Grupo de Pesquisa da Civilização Extraterrestre Chinesa no Departamento de Astronomia da Universidade Normal de Pequim. Foi descoberto por astrônomos, coordenados pelo professor Zhang Tongjie, analisando dados de “olho chinês do céu“, gigante radiotelescópio Tem um diâmetro de 500 metros e está localizado em uma área montanhosa na província de Guizhou, no sul da China. concluído em 2016, É o maior e mais sensível radiotelescópio do mundoque passou lamentando Arecibo . Radiotelescópiodestruído por um terremoto em 2020 e conhecido do grande público por enviar uma famosa mensagem à missa de Hércules, com o objetivo de “apresentar”humanidade para possíveis civilizações extraterrestres. Não é por acaso que um projeto semelhante está planejado ( Beacon na Galáxia ou BITG) Usando o radiotelescópio chinêstambém conhecido como velozesum acrônimo para Five Hundred Meter Spherical Aperture Telescope.

Mas o que há de tão especial nos sinais de rádio interceptados pelos astrônomos chineses? Em primeiro lugar, foram identificados três, dois em 2019 (analisados ​​em 2020) e um este ano, talvez o mais interessante, dado que vem de uma região céu profundo há planetas exteriores (Exoplanetas). Conforme definido pelo professor Tongji Diário de Ciência e Tecnologiaestá prestes a Sinais eletromagnéticos faixa estreita, então “Potenciais implicações tecnológicas e civilizações extraterrestres de extraterrestres”. A característica da sibilina está estritamente na banda, pois os sinais de banda estreita raramente são produzidos por fenómeno natural. Portanto, é muito provável que a fonte artificial Dado que eles vêm do espaço profundo, não se pode excluir que possam ter sido criados especificamente por extraterrestres inteligentes. depois de tudo, De acordo com um estudo recente da Universidade de Newcastleapenas em nossa galáxia ( via Láctea) contará pelo menos 36 civilizações alienígenas inteligentes.

O problema com esses sinais, no entanto, está no fato de que eles podem não vir do espaço profundo; Na verdade pode ser simples confusão por dispositivos humanos. Basta dizer que sinais semelhantes, captados em 2011 e 2014, também foram considerados a partir de origem estranhacomo a Sciencealert lembra que eles vieram de Fornos de microondas que os pesquisadores costumavam cozinhar as refeições. Portanto, antes de tirar conclusões precipitadas, os cientistas chineses terão que limpar os sinais de qualquer possível fonte de perturbação e somente ao final de um longo trabalho será possível determinar com certeza a origem e a possível fonte. Como o FAST é três vezes mais sensível em faixas estreitas do que o Radiotelescópio de Arecibo, as chances de captar sinais potencialmente alienígenas, mas também o risco de interceptação por fontes humanas, são muito maiores. Atualmente, não está claro por que o relatório dos cientistas chineses foi retirado.