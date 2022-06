O vídeo oficial mostra os jogos e recursos – Nerd4.life

A Sony lembra a todos que um arquivo Novo PlayStation Plus Com os três níveis de assinatura, estará disponível a partir de 23 de junho, distribuído Vídeo oficial de apresentação mostrar Jogos e recursos do serviço em causa.

Faltam apenas alguns dias para o lançamento do novo PlayStation Plus, programado para lançamento 23 de junho de 2022Portanto, a Sony decidiu realizar uma revisão geral dos recursos do serviço recondicionado usando este resumo em vídeo.



PS Plus, logotipo

Neste falamos sobre Três níveis de assinatura E as recompensas envolvidas nisso.

O PlayStation Plus Essential é a assinatura básica, que permite o acesso ao multiplayer online e jogos mensais clássicos para o início do mês, continuando assim a tradição que vimos até agora. Em vez disso, os recursos extras do PlayStation Plus Catálogo de centenas de jogos Todos os assinantes podem acessá-lo gratuitamente, enquanto o PlayStation Plus Premium adiciona a capacidade de jogar muitos clássicos das gerações anteriores do PlayStation, sejam streaming ou download, a todos os bônus listados até agora dos níveis anteriores.

Portanto, está tudo pronto para o lançamento do novo serviço também na Europa, após a chegada do Japão e da América do Norte: enquanto isso, vimos jogos gratuitos de PS5 e PS4 do PS Plus em junho de 2022, o último dos jogos antigos na jurisdição , com novidades a partir da segunda quinzena do mês.