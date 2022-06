Final Fantasy 7 Rebirth será anunciado para PS5 com trailer, Parte 2 do Remake – Nerd4.life

Square Enix anunciado oficialmente Final Fantasy 7 Rebirth para PS5ou “Parte 2” do remake das aventuras de Cloud & Partners lançado em 2020. O jogo foi anunciado durante uma transmissão ao vivo para comemorar o 25º aniversário do FF7 com trator Que você pode ver no player acima. O renascimento estará disponível durante “próximo inverno”.

Modernização: Atualmente, há alguma confusão em relação ao período de lançamento de Final Fantasy 7 Rebirth mostrado no trailer. As dúvidas surgiram do fato de que Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion está programado para ser lançado “neste inverno”, enquanto a sequência do remake está programada para ser lançada “no próximo inverno”, o que sugere que o último pode chegar às lojas apenas tarde. 2023 – início de 2024. No entanto, em carta conjunta datada TwitterO produtor Yoshinori Kitas afirmou que Rebirth será lançado “cerca de três anos depois” como Part One, que chegará às lojas em abril de 2020 e, portanto, nos primeiros meses de 2023. Resumindo, estamos aguardando uma explicação da Square Enix.

O seguinte artigo original:

A cena mostra a sequência de gameplay, onde Cloud e Sephiroth andam de mãos dadas, junto com vários trechos do cinema. No vídeo, também vemos Zack Fair, prefixado com a mensagem “O que é real e o que é falso?” , sinal de que muito provavelmente nesta “Parte 2” o passado da nuvem será revelado, se considerarmos o trabalho original.

Nesse sentido, durante o evento comemorativo do 25º aniversário de Final Fantasy 7, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion para PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, um remake do título Starring Zack lançado no PSP no passado, também foi anunciado. 2007. E ambientado 7 anos antes dos eventos da sétima fantasia final.

O anúncio de Final Fantasy 7 Rebirth estava definitivamente no ar, já que se passaram mais de dois anos desde que Final Fantasy 7 Remake foi lançado e os jogadores mal podem esperar para continuar a aventura como Cloud e seus companheiros. Tudo o que resta é esperar por mais notícias da Square Enix sobre esta “Parte 2” de 3, bem como esclarecimentos sobre o período oficial de lançamento.