Mercedes em Spa com pintura – foto – F1 Team – Fórmula 1

No 1967Há 55 anos, os engenheiros Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher criaram a marca histórica AMGDesde então, em estreita cooperação com a Mercedes-Benz para projetar carros esportivos. Uma parceria entre os mais famosos do mundo, e também e sobretudo para criar carros que marcaram o mundo do automobilismo; Entre estes, ele foi um dos mais simbólicos 300 SEL 6,8 AMGprotagonista das 24 Horas de Spa de 1971 e fez história com o título “porco vermelho”.

Hoje, quase seis décadas após o nascimento da AMG, a equipe Mercedes decidiu comemorar o aniversário da marca da melhor maneira possível, anunciando a adoção de libré especial marca Grande Prêmio da Bélgica. Lewis Hamilton e George Russell correrão com W13s para a pista de Spa-Francorchamps em uma roda monolugar que combina cinza tradicional com vermelho Daquele carro inesquecível, que aparece na frente do carro.

Além disso, para enriquecer o estilo retrô desse traje – que também será aprovado pela carro de segurança – Eu estarei lá Preparação Dos pilotos escritos em preto em um campo branco, assim como o impresso na lateral do porco vermelho: “O desempenho do nosso Mercedes-AMG W13 E encontra o nosso 300 SEL 6.8 AMG, o ‘Red Pig’. Dois carros icônicos do presente e do passado combinados em pintura especial para comemorar 55 anos com AMG”lê-se o comunicado de imprensa da equipa anglo-austríaca, em que as palavras Toto Wolf: “AMG significa corrida e alto desempenho. Há 55 anos eles estão na vanguarda da tração nas quatro rodas, tanto na pista quanto na estrada. Mal posso esperar para estar no caminho certo com o Red Pig, um ícone na história do automobilismo.”