As autoridades de Moscovo decidiram unilateralmente alterar as fronteiras marítimas da Rússia com a Lituânia e a Finlândia no Mar Báltico, de acordo com um projecto de decreto governamental publicado online pelo Kremlin na noite passada.





O Ministério da Defesa russo propôs a aprovação de uma lista de coordenadas geográficas que determinam a largura da costa continental, das águas territoriais russas e das ilhas Bálticas e que alterarão as fronteiras na região ocidental de Kaliningrado. “A aprovação do projeto criará um sistema ausente de linhas de base retas na parte sul das ilhas russas, no leste do Golfo da Finlândia, perto de Baltiysk e Zelenogradsk, e permitirá a sua utilização como águas interiores”, afirma o documento. As fronteiras marítimas do Estado russo, devido à mudança nas fronteiras externas do mar territorial.” O projecto de decreto afirma que as coordenadas geográficas anteriores foram registadas com base em mapas de navegação marítima baseados em pesquisas do século XX, “não são totalmente registadas”. correspondem à situação geográfica atual” e “não permitem determinar os limites externos das águas do Interior”.



