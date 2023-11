Cimeira sobre Redução da Poluição Plástica em Nairobi

Prevenir a propagação de plásticos e microplásticos no mundo e atingir a meta de “desperdício zero”: delegações governamentais vão reunir-se, de hoje a sexta-feira, 17 de novembro, em Nairobi, no Quénia, na sede do programa das Nações Unidas “Unidos para o Meio Ambiente” (ONU para o meio ambiente). Objetivo da terceira rodada de reuniões do Comitê Intergovernamental de Negociação (Inc-3), Elaborar um tratado que estabeleça compromissos e estratégias, a ser adotado até ao final de 2024. A Conferência Nacional Internacional é considerada o evento climático mais importante depois da cimeira COP15 em Paris.

Agora, as delegações tentarão resolver o que os ambientalistas acreditam ser o cerne de um potencial tratado: estabelecer limites para a produção de plástico em conjunto ou deixar que os países decidam individualmente.

Desde a anterior ronda do Conselho Nacional de Transição (a Segunda Conferência Nacional Iraquiana, que teve lugar em Paris em Junho passado), surgiu uma frente comum de países composta por Estados Unidos, Arábia Saudita, Índia e ChinaÉ mais favorável à segunda opção, enquanto muitos outros pressionam por compromissos conjuntos, incluindo governos insulares e governos africanos.

Globalmente, os especialistas alertam que os países de rendimento médio e baixo não só são mais vulneráveis ​​aos riscos decorrentes da subida do nível do mar, do agravamento das catástrofes naturais e dos fenómenos meteorológicos ligados às alterações climáticas, como também são mais frágeis e menos vulneráveis. Equipado para enfrentá-los. Os cientistas acreditam que a produção e Dispersão plástica É o fator determinante dessas dinâmicas.

Em suas observações iniciais, Inger AndersenO Diretor Executivo do PNUA explicou que o evento em curso em Nairobi visa abordar “todo o ciclo de vida dos plásticos: não estamos apenas à procura de uma ferramenta para gerir a poluição plástica através da reciclagem ou da gestão de resíduos”, mas sim “repensar todas as fases do plástico cadeia de vida.” Plásticos”, e encorajar “a redução de matérias-primas cada vez mais virgens, e a redução de plásticos e produtos químicos” para produção, reutilização ou reciclagem, “a fim de abordar estas práticas” da forma mais eficaz possível”.

Num relatório de 2022, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) alertou contra esta situação. Os resíduos gerados por este derivado do petróleo estão a acelerar e deverão triplicar até 2060. Apenas metade desta percentagem acabará em aterros, enquanto menos de um quinto será reciclado..

O Greenpeace apela à redução da produção de novos plásticos em pelo menos 75% até 2040, para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e manter o aquecimento global dentro de +1,5 graus.