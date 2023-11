Eleições na Argentina, Massa vence o último debate – a última hora

O candidato do peronismo moderado, Sergio Massa, venceu o último debate eleitoral tendo como pano de fundo o segundo turno das eleições presidenciais que aconteceram em 19 de novembro na Argentina, que aconteceu no domingo no âmbito da Faculdade de Direito de Buenos Aires. Aires.





Certamente, o actual Ministro da Economia parecia o mais urgente e preparado dos dois, pois por vezes impunha a agenda e o timing da discussão. Massa tentou trazer à tona o lado mais agressivo e instável de seu oponente através de constantes provocações, até mesmo em nível pessoal em alguns casos. Esta é uma estratégia que reduz o tempo de clarificação do programa do governo e talvez de convencimento de 10-15% dos eleitores que, segundo as sondagens de opinião, ainda estão indecisos.





O liberal linha-dura Javier Maili, conhecido por sua personalidade temperamental, absorveu as provocações de Massa, tentando ao máximo parecer calmo. Mas o homem da serra nas marchas perdeu parte da determinação que o distinguiu durante a campanha eleitoral. Miley também recuou parcialmente em alguns dos pontos mais controversos do seu programa económico, especialmente no que diz respeito aos cortes de subsídios e à privatização da educação e dos cuidados de saúde.





Apesar do desempenho de Massa, meios de comunicação e analistas concordam que o debate não mexe com o equilíbrio eleitoral, que as últimas pesquisas de opinião indicam estar quase equilibrado, e que os indecisos decidirão o seu voto durante os sete dias restantes até o próximo segundo turno. Domingo.



Reprodução © Direitos Autorais ANSA