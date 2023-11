Ucrânia, álcool e drogas na guerra: soldados russos sem freios

Há um problema de abuso de álcool e drogas entre os soldados russos que lutam na frente de batalha na Ucrânia. Isto foi destacado no boletim diário da Inteligência Militar Britânica.

Em Setembro, “o jornal russo independente Vertska informou que até 15% dos soldados russos na Ucrânia consomem drogas, incluindo anfetaminas e cannabis, que são fáceis de obter mesmo na frente de batalha. Tais relatórios”, observa a publicação, “são relevantes .” Credibilidade e consistência de muitos relatórios. Os relatórios desde o início da invasão indicam uma elevada taxa de incidentes disciplinares, crimes e mortes devido ao abuso de álcool entre as forças russas.

“Os líderes russos muitas vezes punem o uso de álcool e drogas Com a transferência para unidades de assalto Storm Z, que agora são divisões penais. A inteligência militar concluiu que uma das principais razões para a má disciplina e o abuso de drogas na Rússia era a contínua falta de oportunidades para transferir as tropas do serviço para a linha da frente.

Por outro lado, os problemas preocupam atualmente os líderes. O ministro da Defesa ucraniano, Rustam Umarov, está considerando a demissão de três comandantes militares. Foi o que escreveu o jornal “Ukrinska Pravda”, citando fontes da liderança político-militar. Em risco estão as posições de Tetyana Ostashenko, comandante dos departamentos médicos, Oleksandr Tarnavsky, comandante das forças do Grupo Estratégico Tavria (Frente Sul), e Serhiy Naev, comandante das forças combinadas do exército.

As fontes não explicaram os motivos da possível demissão de Tarnavsky, comandante de uma das frentes de contra-ataque. Quanto a Naev as razões não foram apresentadas mas é possível que participe na investigação sobre a falha na defesa da região de Kherson aquando da invasão russa em Fevereiro de 2022. A demissão de Ostashenko acabará por ser solicitada pelos médicos e médicos envolvidos. Em suprimentos médicos para o exército. A nova ministra Deesa Omerov tomou posse no início de setembro.