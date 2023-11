Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | O Hezbollah atacou suas posições após lançar os foguetes. Rei da Jordânia: “A região pode explodir devido às violações de Israel”

• É o 39º dia de guerra: mais de 12 mil palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1200 israelenses.

• Soldados israelitas ocupam o parlamento da Faixa de Gaza.

• Ultimato da ONU: “Sem combustível diesel, 48 cessação do trabalho humanitário.”

• Médico de MSF: “A situação é desumana”.

• O comandante da divisão antitanque da organização islâmica foi morto. EUA: “Tel Aviv tem uma linha diferente da nossa e não sabemos quantos reféns ainda estão vivos.”

• Uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 países em Bruxelas. Borrell: “Condenamos o uso de civis como escudos humanos pelo Hamas.”

07h30 – O segundo avião de ajuda humanitária para Gaza decola da Tunísia

Um avião militar tunisino carregado com 13 toneladas de medicamentos, material médico, cadeiras de rodas, 10 mil refeições prontas, leite em pó para bebés, cobertores e geradores eléctricos descolou do Aeroporto da Base Militar de Al-Awaina, rumo ao povo palestiniano em Gaza. A Presidência tunisina anunciou isto num memorando. Esta é a segunda viagem de ajuda humanitária da Tunísia no espaço de um mês, depois da primeira viagem realizada pelo Crescente Vermelho Tunisino em 15 de outubro, em coordenação com a Presidência da República. As operações de carregamento do avião ocorreram na presença do Presidente do Crescente Vermelho Tunisino, Abdellatif Chabou, e do Assessor do Presidente da República, Mustafa Ferjani. Os mantimentos serão transportados numa primeira fase para o Aeroporto Al-Arish, em coordenação com as autoridades egípcias e o Crescente Vermelho Egípcio, antes de serem entregues através da passagem de Rafah, em coordenação com a Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano.

07h28 – A ativista israelense Vivian Silver foi morta em um ataque em 7 de outubro

A ativista canadense-israelense Vivian Silver, que se acredita ter sido mantida refém pelo Hamas, foi morta nos ataques de 7 de outubro em Israel, disse seu filho Yonatan Zinni à CBC News. Silver (74 anos), uma das fundadoras da organização “Mulheres Fazem a Paz”, foi morta no Kibutz Beri, no sul de Israel. Zinni disse que tomou conhecimento da notícia através das autoridades israelitas, uma vez que os restos mortais da mulher foram encontrados no kibutz onde vivia e a sua identidade não foi identificada até agora.

07h23 – Human Rights Watch: "Os ataques israelenses a instalações médicas agravam ainda mais a crise."

“Os repetidos ataques, aparentemente ilegais, do exército israelita contra instalações médicas, funcionários e transportes médicos estão a destruir ainda mais o sistema de saúde de Gaza e devem ser investigados como crimes de guerra”, afirmou a ONG Human Rights Watch. «As preocupações com os ataques desproporcionais aos hospitais – lemos num comunicado – aumentam. Mesmo a ameaça de ataque ou danos menores pode ter enormes impactos de vida ou morte para pacientes e profissionais de saúde.” O memorando prossegue dizendo que o governo israelense “deve pôr fim aos ataques a hospitais. A Comissão Internacional Independente de Inquérito nos Territórios Palestinos Ocupados e o Tribunal deveria. O Tribunal Penal Internacional está investigando o assunto.” Um disse. “Os repetidos ataques israelitas que danificaram hospitais e profissionais de saúde, já gravemente afetados pelo bloqueio ilegal, devastaram as infraestruturas de saúde de Gaza”, afirmou Kayum Ahmed, Conselheiro Especial para o Direito à Saúde da Human Rights Watch. Ele acrescentou: “Os ataques aos hospitais causaram a morte de centenas de pessoas e colocaram muitos pacientes em sério risco porque não conseguem obter cuidados médicos adequados”.

06h14 – Asharq Al-Awsat: IDF, nossa guerra não é contra o povo de Gaza

“Estamos fazendo tudo o que podemos para minimizar os danos aos civis, ajudar na evacuação e fornecer suprimentos médicos e alimentos. A nossa guerra não é contra o povo de Gaza.” Assim, nas redes sociais, as IDF aparecem num vídeo de incubadoras de recém-nascidos a caminho do Hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza. “A enfermaria pediátrica do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, precisa de ajuda – como explica a porta-voz no vídeo – e Israel está pronto para ajudar. Fizemos uma oferta formal às autoridades de saúde em Gaza para transferir incubadoras para a Faixa de Gaza para ajudar o departamento pediátrico do Hospital Al-Shifa. Estão a ser feitos grandes esforços para garantir que estas incubadoras cheguem sem demora às crianças em Gaza. A nossa guerra é contra o Hamas, não contra o povo de Gaza.”

05h51 – Al-Sharq Al-Awsat: O corpo de um ativista pacífico canadense que foi morto em um ataque do Hamas foi identificado

No final de Investigações forenses O corpo do ativista pacífico foi identificado Viviane Prataum cidadão canadense de 74 anos, foi morto durante os massacres do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel. O Times of Israel relatou isso. Ele explicou que a mulher foi dada como desaparecida desde que sua casa no Kibutz Be'eri foi atacada no mês passado.



-A ativista pacifista canadense Vivian Silver (Twitter/X)

05h36 – Asharq Al-Awsat: Dois soldados israelenses foram mortos no norte da Faixa de Gaza

Mais dois soldados, de 21 e 27 anos, foram mortos lutando contra militantes do Hamas no norte da Faixa de Gaza, elevando para 46 o número de mortos na operação terrestre israelense, disseram os militares israelenses. O Times of Israel relatou isso..

04h09 – Cisjordânia: Confrontos com o exército israelense e 5 palestinos mortos

Cinco palestinos foram martirizados em confrontos com o exército israelense na área de Tulkarm, no norte da Cisjordânia ocupada: o anúncio foi hoje feito pelo diretor do Hospital Thabet Amin Khader, onde as mortes foram registradas. Eram homens com idades entre 21 e 29 anos, que foram mortos durante uma operação do exército israelense. O exército confirmou à Agence France-Presse uma operação neste sector da Cisjordânia.

03h48 – Gaza: Israel transporta incubadoras para o Hospital Al-Shifa

O exército israelita começou a transferir incubadoras de hospitais israelitas para o Hospital Al-Shifa na Faixa de Gaza: foi o que escreveu um dos porta-vozes do governo israelita, Elon Levy, à imprensa estrangeira no site X, conforme noticiado pelo Haaretz. Levy disse que a IDF trabalharia com “qualquer parte mediadora de confiança” para garantir a entrega segura das incubadoras.

03:06 – Gaza: O Presidente do Brasil: “O bombardeio israelense é tão perigoso quanto o Hamas.”

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ontem à noite em Brasília que o bombardeio israelense que matou mais de 11 mil pessoas em Gaza foi "tão grave" quanto os ataques "terroristas" lançados contra o território israelense em 7 de outubro, que mataram 1.200 pessoas. Do grupo Hamas. Durante cerimônia realizada em Brasília, segundo o jornal O Globo, ele também criticou sobretudo o chefe de EstadoUm grande número de crianças e mulheres foram mortas Na guerra, bem como nos ataques contra instalações médicas – como hospitais – que acolhem, além de pacientes e médicos, milhares de civis. Lula então se perguntou: "Por que Israel está matando?" Pessoas inocentesSem quaisquer normas", acrescentou, "a ideia de lançar bombas onde há crianças e onde há hospitais, sob o pretexto da presença de um terrorista ali, não tem qualquer justificação. Concluiu o seu discurso dizendo: Primeiro salvem as crianças e as mulheres, depois lutem contra quem quiser lutar.

02h20 – Gaza: A morte de um funcionário da UNRWA eleva o número para 102

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) anunciou que um dos seus funcionários Operador ou trabalhador Ele era matando Em ataques no norte da Faixa de Gaza Com a família deleA agência anuncia isto no seu site, confirmando que desde o início das hostilidades entre o Hamas e Israel, 102 funcionários da UNRWA morreram e outros 27 ficaram feridos.

01h15 – As violações do rei Abdullah por parte de Israel podem explodir na região

O rei da Jordânia, Abdullah, alertou que qualquer cenário, incluindo… Reocupando partes da Faixa de Gaza Da parte de Israel, agravará a crise e que a continuação das “violações” israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém poderá “empurrar a região para uma nova direcção”. Explosão». Isto foi relatado pela agência oficial de notícias Petra, citando o Guardian. O rei acrescentou que a “solução militar ou de segurança” não terá sucesso, sublinhando que as origens do conflito são a ocupação e a privação do povo palestiniano dos seus direitos. Abdullah disse isso em uma reunião com políticos jordanianos, incluindo ex-primeiros-ministros e o presidente do Senado. Gaza não pode ser separada Do resto dos territórios palestinos Apelou ao fim da guerra e à retomada do processo político com base em dois princípios. “Qualquer outra maneira terminará falhar Isso levará mais longe Ciclos de violência e destruição“, ele adicionou.

01h09 – Al-Sharq Al-Awsat: Um ataque ao exército israelense e às posições do Hezbollah após o lançamento de foguetes