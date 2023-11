O todo, “muito difícil”. Camporini revela a essência do avanço de Israel em Gaza

O general Vincenzo Camporini, ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea e da Defesa, foi convidado no episódio de 14 de novembro do Omnibus, um talk show La7 com Alessandra Sardoni como apresentadora, para fazer um balanço da guerra em curso no Oriente Médio. Nas ruas de Gaza. “De acordo com a análise do especialista em conflitos, continua o seu trabalho para controlar cuidadosamente os pontos-chave da cidade. É claro que isto deve ser feito também na superfície e no subsolo, dada a cidade subterrânea que o Hamas construiu nos últimos anos. É um processo contínuo e tem custos, custos muito altos, lutar em áreas urbanas e em túneis é muito difícil, a superioridade tecnológica chega a um certo ponto, também podem armar uma emboscada com estilingue, e não é necessário ter armas avançadas. Por outro lado, se a pessoa que realiza a operação possui óculos de visão noturna e já possui “Ajuda no escuro. Tecnologia sim, mas não achamos que isso resolverá o problema militar”.

Sardon fala novamente, perguntando sobre a história do tiroteio contra soldados israelenses dentro do Parlamento, que é sede dos membros do Hamas: “A imagem significa controle daquele ponto específico ou há algo mais?” O General Camporini responde assim: “Ele não demonstra controle total sobre a cidade. Não tenho ideia de onde fica esse prédio do parlamento. Imagino que seja no coração da Cidade de Gaza, no norte da Faixa, o que significa que não está em lugar nenhum ” caso ocorresse a ocupação militar daquela área. Muito avançado. O mesmo se aplica à questão do hospital, que neste momento parece estar sob controle israelense.”