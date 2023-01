Avião com 72 pessoas a bordo cai no Nepal, luto nacional amanhã – ÁSIA

avião Um avião da Yeti Airlines com 72 pessoas caiu hoje no Nepal. Havia 68 passageiros e quatro tripulantes a bordo. A polícia disse que pelo menos 67 pessoas morreram. Segundo a mídia, não há sobreviventes. As autoridades locais dizem que a busca por sobreviventes continua.

a O avião caiu, como relata o Nepal Live Today, em Pokhara, no distrito de Kaski, cerca de 200 quilômetros a noroeste de Katmandu. As causas do acidente são desconhecidas até o momento.

Vários estrangeiros estavam a bordo Entre eles estão cinco indianos, quatro russos, um irlandês e dois sul-coreanos: relata o Economic Times of India. Atualmente não há relatos de italianos a bordo.

Nepal, um acidente de avião com 72 pessoas a bordo





Segundo a mídia asiática, o avião veio de Katmandu e caiu ao pousar em uma área construída entre o antigo aeroporto de Pokhara e o novo aeroporto internacional que foi inaugurado recentemente na cidade. O avião pegou fogo.

Imagens do desastre publicadas online pelo Nepal Live Today mostram o logotipo do desastre com várias casas ao fundo. Ao atingir o solo, próximo ao rio Siri, o avião pegou fogo, e outras fotos e vídeos divulgados pela mídia asiática mostraram espessas colunas de fumaça causadas por partes do avião em chamas.

Governo nepalês anunciado para amanhã Dia nacional de luto.