Para os motociclistas, o golpe é sensacional: até € 3.000 em gastos extras por ano para motociclistas

Nos últimos anos, tem sido cada vez mais difícil se locomover com seu próprio carro em áreas urbanas, muito menos encontrar uma vaga para estacionar. De facto, muitos com esta situação em mente têm optado por adquirir um veículo de duas rodas que em determinadas situações se revela mais cómodo para se deslocar. Na verdade, esses veículos podem ser estacionados com muita facilidade em qualquer situação de trânsito, mas o passeio gratuito também pode acabar para os veículos de duas rodas.

Ao longo dos anos, aprendemos a pensar em transporte além do carro. Afinal, foram justamente as instituições que incentivaram outros tipos de mobilidade, que em sua maioria se caracterizam por baixo consumo e também por baixas velocidades. Com efeito, nos grandes centros urbanos tornou-se imperativo encontrar alternativas à utilização do automóvel.

De facto, graças ao bónus ambiental e ao bónus moto, ao longo de 2022 e também no ano que se inicia, será possível livrar-se de um carro com emissões muito elevadas, comprar um carro elétrico com desconto ou um que em todo caso respeita as normas sobre emissões poluentes.

Em suma, uma verdadeira revolução na mobilidade, que permitiu a muitos se livrarem de veículos volumosos como o sedã por algo mais confortável e também em muitos aspectos mais barato. No entanto, mesmo para essas classes de veículos, podem ocorrer picadas.

Até € 3.000 por ano de gastos adicionais

Sabemos muito bem, principalmente para quem vive diariamente na cidade, como pode ser difícil encontrar estacionamento em algumas áreas específicas de nossas grandes cidades. Mesmo com o uso do estacionamento pago, de fato, passamos muitos minutos procurando uma vaga para estacionar, e isso obviamente também causa estresse a longo prazo.

No entanto, quem possui uma moto sabe muito bem que esse problema é muito limitado para eles, porque seus carros permitem estacionar em locais que os carros não podem usar, devido ao seu tamanho. Uma economia significativa de dinheiro e tempo que pode não existir nos dias de hoje.

A notícia vem especificamente de Paris, onde os motociclistas são obrigados a pagar taxas de estacionamento, assim como os carros. Parece incrível, mas hoje em dia o município da capital francesa decidiu introduzir muitas áreas com estacionamento pago.

Os custos são bastante altos, com diárias que podem chegar a € 3 por dia em alguns casos. Fazendo um cálculo rápido, podemos constatar que o gasto anual de um trabalhador que utiliza diariamente estas áreas de descanso é de cerca de 3.000 euros.