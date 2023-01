Explosão de gasoduto na Lituânia, chamas de 50 metros de altura: Avaliação da hipótese de sabotagem

Um jornalista apaixonado por checagem de fatos, crime e pizza. Viciado em tabaco e cafeína, desde 2016 colabora com Bufale.net e desde 2018 trabalha na Optimagazine no departamento de música. Ele devora cadernos, registros de pesquisa e carboidratos, e luta contra o transtorno de ansiedade com injeções de metal e shoegaze.















uma Oleoduto Na Lituânia, nenhum ferido foi relatado até agora. Esta notícia vem da imprensa nacional, pois foi relatado que o episódio ocorreu às 17h em Pasfalio-Venkeemia, na região de Pasvallis. Ministro das Relações Exteriores da Letônia papéis artísticos Ele twittou que a hipótese do Não não está excluída sabotar.

Explosão do gasoduto que liga a Lituânia e a Letónia: o que aconteceu

Conforme indicado pela rádio lituana “LRT”, não houve relatos de vítimas no local da explosão. O acidente ocorreu por volta das 17h no vilarejo de Pasfalio Venkiemia, no norte.

Em uma aldeia próxima, Valakėliai, estavam todos os 250 residentes evacuação. Ainda não se sabe o que provocou a explosão.

Gāzesvada sprādziens Lietuvā ir rūpīgi jāizvērtē, nevar izslēgt pativersiju. – Artis Pabriks 13 de janeiro de 2023

De acordo com as primeiras notícias dos jornais locais, as chamas foram geradas a partir da explosão, que podem chegar a 50 metros. O oleoduto está sendo administrado pela operadora Amber Grid, que disse à mídia por meio de um porta-voz: “Estamos investigando a causa da explosão”.

hipótese de sabotagem

Momentos após o incidente, o ministro das Relações Exteriores da Letônia escreveu no Twitter: “A explosão do gasoduto na Lituânia deve ser minuciosamente investigada, mas a sabotagem não pode ser descartada”.

No entanto, pouco depois, o porta-voz de Amber Grid, Nemonas picniusEle acrescentou: “Com base na avaliação inicial, não vemos nenhuma causa maligna, mas as investigações cobrirão todas as opções possíveis. Não vemos nenhum sinal de qualquer possível influência externa”.

Por questões de segurança, o fornecimento de gás pelo gasoduto danificado foi interrompido, mas o fornecimento continua pelo gasoduto paralelo.

Este gasoduto conecta a Polônia com os estados bálticos e foi construído em 1978. Recentemente, segundo relatórios de Peknyos, trabalhos de manutenção foram realizados e, por isso, a hipótese de conexão com a explosão também está sendo considerada.

Contato com NordStream

Após o acidente, naturalmente, muitos encontram uma ligação comExplosão Nord Stream Em outubro, um episódio cujos responsáveis ​​ainda não foram identificados.

Dada a guerra na Ucrânia e as conexões de energia na Europa, é natural pensar em uma mão russa na explosão do gasoduto na Lituânia.

No momento, não há evidências que sugiram que a rota da subversão seja o caminho certo a seguir, mas novos elementos podem surgir nas próximas horas.