Os ventos da guerra na costa britânica

Um navio de guerra inglês “escolta” remotamente uma fragata russa armada com mísseis hipersônicos a alguns quilômetros da costa britânica. a imagem em mente marinha real Supostamente destinado a acalmar o público, na verdade causa mais do que alguns arrepios na espinha. Porque é uma prova tangível de que os “jogos de guerra” estão mais vivos do que nunca, e não apenas dentro das fronteirasUcrânia.

Putin está pronto para atacar mísseis hipersônicos Zircon? O gigantesco navio Gorshkov partiu de Murmansk

Fragata russa com mísseis hipersônicos

Esta não é a primeira vez que navios de guerra russos são interceptados nos mares do norte da Europa. Já havia ocorrido no momento do dano ao Córrego NorteTravessia subaquática do gasoduto Mar BálticoE Com a anexação de responsabilidade pelos navios de Vladimir Putin. Mas agora há outra coisa. E esse extra são as imagens que o arquivo contém O Kremlin espalhar nele Almirante Gorshkov Lançamento de teste assustador zircãomísseis hipersônicos (capazes de atingir Mach 9) podem ser armados com ogivas nucleares. Aqui: Almirante Gorshkov é exatamente a fragata navegando para o norte Reino Unido E equipado com zircão.

Lançamento de demonstração do míssil hipersônico Zircon de Gorshkov (foto ANSA)

E esta é a verdadeira razão pela qual marinha real Eu me recuperei, marcando um homem – para usar uma metáfora do futebol – o navio russo. Fotos divulgadas pelo show da Marinha Britânica HMS Portland Gorshkov e o petroleiro acompanhante seguem a uma distância segura kama Eles também navegam em águas internacionais no Mar do Norte.

“Escoltar navios de guerra nas águas territoriais do Reino Unido e áreas marítimas adjacentes é uma atividade de rotina para a Marinha Real”, disse o comandante do HMS Portland. ala de musgo ed, Navegue de Plymouth no dia 7 de janeiro “Ao manter uma presença visível e contínua, a Royal Navy garante o cumprimento da lei marítima e protege os interesses da nação”.

supremacia de Putin

por outro lado , partiu do porto Severomorskna ponta noroeste da Rússia, no quartosem o de moscas Informações sobre a rota do navio, tempo de missão e propósito estavam disponíveis. Mas quando chegaram as fotos do teste de lançamento do Zircon – que aconteceu em… Mar de Barentsem direção a um alvo a 620 milhas de distância no Mar Branco – pelo menos os dois últimos pontos estão se tornando mais claros para o mundo inteiro.

E se Putin exclamou publicamente Dizendo que «tem a certeza de que armas tão poderosas permitirão ao Rússia Para se proteger de forma confiável de possíveis ameaças externas »ala Garoto A pura teoria do teste de uma defesa mais eficaz deve ter parecido pelo menos um pouco crível. Não surpreendentemente, antes do “Almirante” ser capturado por Portland, ele já foi interceptado e, portanto, seguido Bergen, um navio da guarda costeira norueguesa, está navegando ao sul dos fiordes. “Gorshkov está pronto para lutar de diferentes alturas e direções”, disse ele alegremente Zvezda TV As imagens mostram o teste da fragata hipersônica russa. Mas medo de Grã Bretanha Como acontece com toda a OTAN, é que mais cedo ou mais tarde esses mísseis podem ser usados coloque dentro Não para defender, mas para atacar.