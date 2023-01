Conluio direita-esquerda nos fãs americanos de Putin. O caso Jeffrey Sachs

Tentativa de suicídio na República? O novo colaborador, um economista cujo valor não faz sentido discutir (sua biografia fala muito), ainda escreve sobre a expansão da OTAN e não elogia a China. Há uma correspondência cronológica interessante com as palavras de Khamenei sobre as mulheres

Odisseia do nosso enviado. O Repubblica na terça-feira tinha uma página que faz os leitores pularem, dizem eles. É assinado por Jeffrey Sachs, do Brasil, e com título dedicado à Amazon – a tentação que o li. De fato, ele anunciou o início de sua colaboração com o jornal com um índice de assuntos e um tom que o tornava mais um programa de um novo editor do que a estreia de uma coluna. “Estamos testemunhando uma incrível convergência de mudança global, disrupção e risco. As soluções estão na compreensão, colaboração e solução de problemas. Uma melhor compreensão da nova economia mundial será o foco desta seção nos próximos meses.” É bastante incomum, mas pode acontecer, não sei, de um editor ir jantar com um economista famoso, que foi consultado diligentemente por seu jornal, e defender seus escritos. e mais, se escrever ajuda, em tempos difíceis, como no primeiro título, A.J Jogue na ecologia – “Mesmo à custa da separação da OTAN?” , “Bem, talvez veremos então.”

Mas Sachs, de acordo com seu estilo, teve o cuidado de não suavizar as arestas de sua posição no mundo em geral e na Ucrânia em particular, as duas questões nas quais ele se posiciona em extremos opostos da linha do jornal. Na verdade, enfrente-os. Por exemplo: em uma entrevista com Fubini para o Corriere no início de maio passado, ele disse: “Estamos no meio de uma guerra por procuração entre duas potências expansionistas: a Rússia e os Estados Unidos”. Até aqui Este ar igual vai para o inferno: “Foi a tentativa dos EUA de expandir a OTAN para a Geórgia e a Ucrânia que desencadeou as guerras na Geórgia (em 2010) e na Ucrânia (de 2014 até hoje).” Igualmente carismático, sua retórica sobre o novo estado multipolar da Terra se traduz em uma apreciação amigável pela China: “… mas a realidade é diferente. A China é uma civilização antiga com uma população de 1,4 bilhão (cerca de um em cada mundo é chinês) visando altos níveis de vida e excelência tecnológica.” e assim por diante. Não vou discutir o valor de Sachs: qualquer pessoa normal é esmagada sob o peso de seu currículo. (Leia na infinita Wikipédia inglesa: a versão italiana, meticulosa, arrojada, seca como um obituário). As tendências “esquerdistas” de Sachs E sua coincidência com certas aterrissagens de extrema-direita tem sido um tema de longa data Um pouco mais diversificada e surpreendente. Apenas nos últimos dias os de inverno hial No Haaretz (“Eminent American Scientists Against Aid to Ukraine: When Smart People Take Stupid, Immoral Stands”, os nomes são de Sachs, John Mearsheimer e Stephen Walt), de Slavoj Žižek (Para Vazha Tavberidze para Radio Liberty, “A degeneração deve começar em casa, na Rússia,” Compare Chomsky e Sachs E lamenta profundamente que Napoleão não tenha vencido a campanha russa), do The Wall Street Journal (Adrian Karatnicki, “Os fãs americanos de Putin – fãs – estão aqui, com Sachs, Mark Episcopus e Dmitry Sims, convidados perseverantes e aplaudindo o detestável russo de Vladimir Solovyov mostrar) E assim por diante.

Interessava-me a coincidência temporal entre a (tentativa) suicídio do Repubblica, referido no primeiro e cometido na página 4, com Advertências sociais do aiatolá Ali Khamenei Sobre o estado de escravidão e exploração das mulheres no Ocidente, e a ganância de seus homens e daqueles que abusam dela. As mulheres ocidentais foram severamente assediadas no ano passado e, apesar de tudo, esses países dizem que as apoiam e a seus direitos. Quando falam sobre a liberdade das mulheres, eles se referem a essa liberdade. Não, não é liberdade, é sim escravidão, raiva. Infelizmente, demoramos muito para entender isso. Ficou claro para nós somente após a Revolução Islâmica. Anteriormente, até mesmo pessoas influentes no Irã diziam que relações ilimitadas e livres entre homens e mulheres no Ocidente satisfaziam os homens e evitavam o abuso sexual. Eles disseram que quando os homens sentem satisfação sexual, eles não cometem tais crimes. Mas você acha que os homens ocidentais estão satisfeitos? Ou parece que eles se tornaram cem vezes mais gananciosos? ”

Quando alguém fica surpreso ou consternado com o conluio entre a esquerda e a direita sobre o tema da democracia e da liberdade, com seus preconceitos, com o limite inédito entre sua proclamação formal e a condição substantiva, não se contenta com a convergência de suas posições ideológicas. visualizações e suas fontes originais. Coçar sob a pele da atividade sexual. Abaixo de Khamenei, Kirill e alguns assediadores ocidentais suspiram: E para fazê-los trabalhar em paz, os profetas do status quo multipolar, o estado de tolerância. “Já entramos em um mundo multipolar, onde cada região tem seus próprios problemas e seu próprio papel na política mundial.” Que cada um maltrate a sua esposa, filhos e caprichos à sua maneira.