Para construir a megafábrica da Tesla na Alemanha, foram derrubadas 500 mil árvores – análise da empresa de inteligência ambiental

O desenvolvimento de uma enorme fábrica pela Tesla perto de Berlim levanta grandes preocupações ambientais. Análises de satélite, relatórios GuardiãoEle revelou que cerca de 500 mil árvores foram cortadas para dar lugar à planta. Mais especificamente, entre Março de 2020 e Maio de 2023, foram desmatados 329 hectares de floresta, segundo dados fornecidos pela empresa de inteligência ambiental Kairos, fundada em 2016. A construção da fábrica alemã provocou recentemente uma série de controvérsias e protestos. últimos anos, provocando um debate acalorado sobre as soluções de compromisso necessárias para apoiar uma economia verde. Ativistas ambientais expressaram graves preocupações sobre a devastação local e os danos globais associados à produção de veículos elétricos, criticando a expansão planeada da fábrica gigante. Eles realizaram protestos como ocupar casas em árvores e incendiar postes de eletricidade.

“A expansão da fábrica deve ser interrompida.”

“Numa das regiões mais secas da Alemanha, o nosso ambiente já está em risco. “A expansão da fábrica deve ser interrompida para preservar as florestas e os recursos hídricos”, disse Carolina Drezio, da coalizão Turn Off Tesla’s Tap. O próprio Elon Musk, assim como o cofundador da Tesla, intervieram no caso, mas para criticar a polícia local que permitiu que manifestantes de esquerda protestassem.

Equilibrando danos e benefícios

Antoine Halff, analista sénior da Kiros, observou que embora o corte de árvores seja importante, deve ser ponderado em relação aos benefícios da mudança para carros eléctricos. Metade calculou que o corte de árvores equivale a aproximadamente 13 mil toneladas de dióxido de carbono, valor que representa apenas uma pequena fração das emissões evitadas graças à produção de carros elétricos. Entretanto, o Ministério do Ambiente do estado de Brandemburgo aprovou em Julho passado um plano para expandir a fábrica e duplicar a produção para um milhão de carros por ano. No entanto, vários incidentes ambientais foram relatados no local, incluindo vazamentos de combustível, tinta e alumínio, que foram confirmados pela própria Tesla.

Imagem da capa do arquivo

