USA 2024 Harris aceita indicação do Partido Democrata e agradece a Biden: “A América não vai voltar” – América do Norte

Num discurso emocionado que durou apenas 45 minutos, Kamala Harris aceitou a nomeação para presidente “em nome de todos cuja história só pode ser escrita na maior nação da Terra”. Recebida com aplausos intermináveis ​​ao entrar – ela convidou o público brincando: “Vamos trabalhar” – Harris estava radiante. “Não voltaremos”, afirma ela, e a conferência repete com ela o que agora se tornou o slogan da campanha.

“Esta não é apenas a eleição mais importante da nossa vida, mas é a eleição mais importante de toda uma geração”, acrescenta ela, desejando ao marido, Doug, um feliz décimo aniversário de casamento. “Eu te amo” é a mensagem que você envia a ele. Seu segundo pensamento foi imediatamente para Joe Biden: “Seu histórico como presidente é extraordinário, e Doug e eu seremos eternamente gratos a você”.

E com as eleições, explicou mais tarde, “Temos uma oportunidade valiosa para superar o ridículo, o ressentimento e as batalhas divisivas do passado. Temos a oportunidade de traçar um novo caminho a seguir. “Não como membros de um partido ou de uma facção, mas como americanos.” É precisamente aos americanos que a vice-presidente se dirige diretamente. Ela garante-lhes que será a presidente de “todos” e conta a sua história e as dificuldades que enfrenta. rostos familiares, a separação dos pais.

“Sinto falta da minha mãe todos os dias, mas agora mais do que nunca”, admite Harris, lembrando que foi sua mãe quem criou ela e sua irmã, Maya, quando seus pais se divorciaram. “Minha mãe foi dura: ela nos ensinou a não reclamar da injustiça, mas a fazer algo para mudá-la”, diz o vice-presidente antes de atacar. Donald Trump.

E acrescentou: “Ele não é uma pessoa séria, mas as consequências do seu regresso à Casa Branca são muito graves”.. “Pense no poder que terá, especialmente depois de o Supremo Tribunal lhe ter concedido imunidade”, explica, sublinhando que nunca se aliará a ditadores como o antigo presidente e que permanecerá com a Ucrânia, na NATO e com a Europa. E a espinhosa questão de Gaza que divide os democratas.

Ele prometeu que concluiria um acordo de cessar-fogo e libertaria os reféns: “O presidente e eu estamos trabalhando incansavelmente para acabar com a guerra, para que Israel esteja seguro, o sofrimento em Gaza acabe e os palestinos possam alcançar as suas aspirações”. “Determinação.”

O vice-presidente também aborda a questão da imigraçãoÉ o seu calcanhar de Aquiles que a expõe às severas críticas dos republicanos. Harris comprometeu-se a intervir e reformar o sistema de imigração, incluindo proporcionar um caminho para a cidadania para aqueles que a merecem, e resolver a emergência na fronteira. No que diz respeito à economia, a vice-presidente está empenhada em ajudar a classe média, à qual pertence, e as famílias.

Depois de terminar o discurso mais importante de sua carreira política, Harris foi acompanhada no palco por seu marido, candidato à vice-presidência, Tim Walz, e sua esposa, Gwen, onde todos foram recebidos com uma chuva de 100.000 balões enquanto as músicas Freedom de Beyoncé tocavam. A estrela era esperada e muitos rumores falavam sobre sua presença, mas Beyoncé não subiu ao palco. Foi Pink quem apresentou o show, assim como uma série de estrelas de Hollywood, de Kerry Washington a Eva Longoria.

Muitos nomes importantes da política revezaram-se para exortar os americanos a votarem em Kamala Harris, “a rapariga durona, uma de nós”, como a descreveu a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer.

Mães, professoras e colegas de crianças mortas em massacres escolares – de Sandy Hook, em Connecticut, a Uvalde, no Texas – também aparecem no palco. Um momento dramático que nos lembrou a extensão do flagelo da violência armada nos Estados Unidos. “Kamala Harris será uma grande presidente e enfrentará o lobby das armas”, diz Gabby Giffords, a ex-deputada democrata que foi baleada num tiroteio em 2011 que matou seis pessoas. Gifford foi salvo por um milagre. Desde então, embarcou numa batalha feroz contra as armas, na qual Harris já está na linha de frente.

Também no palco estão os “Central Park Five”, os cinco afro-americanos que, quando adolescentes, foram presos durante décadas por um crime que nunca cometeram. Para eles, acusados ​​de estuprar até a morte uma corredora do Central Park em 1989, Trump buscou a pena de morte comprando páginas em jornais locais.

