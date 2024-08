Kennedy se retira e apoia Trump. Família: “traidor”

Robert Kennedy Jr. retirou-se da corrida pela Casa Branca, expressando seu apoio a Donald Trump Nas eleições marcadas nos Estados Unidos para 5 de novembro. O ex-presidente, que desafiará a atual vice-presidente Kamala Harris, já disse que pretende dar a Kennedy um papel na sua administração.

O candidato presidencial independente e herdeiro da dinastia democrata solicitou, num documento submetido a um tribunal da Pensilvânia, ser excluído do escrutínio no estado “em consequência do endosso de hoje” do ex-Presidente Donald Trump.

Kennedy sai de cena em 10 estados decisivos

Kennedy Jr. – filho de Robert Kennedy e neto de John Fitzgerald Kennedy e Ted Kennedy – anunciou que estava suspendendo tecnicamente sua campanha e “não a continuaria”. Ele acrescentou: “Não vou encerrar minha campanha. Vou simplesmente suspendê-la e não encerrá-la. Meu nome permanecerá nas urnas na maioria dos estados”. Ele disse em uma entrevista coletiva no Arizona que seria removido em 10 chamados “estados de batalha”.

“No meu coração, já não acredito que tenha um caminho realista para a vitória eleitoral face a uma censura e controlo tão rigorosos e sistemáticos dos meios de comunicação social, por isso não posso, em sã consciência, pedir aos meus funcionários e voluntários que continuem a trabalhar até então ”, disse ele. “Os doadores devem continuar a doar quando não posso dizer-lhes francamente que tenho um caminho real para a Casa Branca”, disse ele, sublinhando como pretende oferecer o seu “apoio ao Presidente Trump”.

Trump está feliz

“Acabamos de receber um endosso muito bom de RFK Jr., Bobby”, disse Trump em Nevada para um evento. “Quero agradecer a Bobby, ele foi muito legal.

Família v. RFK

Kennedy tem que lidar com duras críticas de sua família. “A decisão do nosso irmão Bobby de apoiar Trump hoje é uma traição aos valores que o nosso pai e a nossa família prezam. É um final triste para uma história triste”, disseram as irmãs Kathleen Kennedy Townsend e Courtney num comunicado conjunto. Kerry, Chris e Rory Kennedy.

“Queremos uma América cheia de esperança e comprometida com uma visão partilhada de um futuro mais brilhante, um futuro definido pela liberdade individual, promessa económica e orgulho nacional.