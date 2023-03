A polícia o mata durante a perseguição

Escapar de polícia Porque ele não quer entrar prisãofoi baleado com uma pistola e matando. a vítima George Alejandroum homem de 54 anos acusado de estuprar uma menina de 13 anos.









Alejandro foi morto na última terça-feira pela polícia em Houston, Texas. Ele teria admitido a um detetive do Departamento de Polícia de Hitchcock que se comunicou com uma menina de 13 anos nas redes sociais, depois a buscou na escola e a agrediu sexualmente em um hotel.

















O que aconteceu





Os policiais atiraram em Alejandro várias vezes e depois administraram os primeiros socorros. O chefe de polícia disse que o suspeito foi levado ao Memorial Hermann Medical Center, em Houston, onde sucumbiu aos ferimentos. Ambos os policiais estão em licença administrativa enquanto o tiroteio está sendo investigado. O homem teria apontado uma arma para os policiais, que abriram fogo, matando-o.









Última atualização: sábado, 11 de março de 2023 às 15h11



