Defesa britânica: os russos controlam o leste de Bakhmut, Kiev resiste ao oeste

A maior parte é controlada pelas forças do Grupo Wagner A parte oriental da cidade de BakhmutEnquanto os ucranianos continuam resistindo no leste e na linha de frente, no rio de mesmo nome que atravessa a cidade, é difícil para os russos vencer. É o que lemos na análise publicada hoje pela British Defense Intelligence. “Nos últimos quatro dias, as forças do Grupo Wagner assumiram o controle da maior parte da parte oriental” da disputada cidade de Donbass. No centro, “o rio Bakhmut representa agora a linha de frente. As forças ucranianas controlam a parte oeste da cidade e demoliram as pontes mais importantes sobre o rio, que atravessa no sentido norte-sul uma faixa de terreno aberto entre 200 e 200 mil, 800 metros entre áreas construídas.” Como as unidades ucranianas podiam atirar de edifícios fortificados na margem oeste do rio, “esta área se tornou uma zona de matança, tornando muito difícil para as forças de Wagner continuar seu ataque frontal para o oeste”.