Von der Leyen vê Biden: A União Europeia e os Estados Unidos estão unidos contra a China. Tensões sobre incentivos para tecnologias verdes diminuíram

O inimigo hoje é a Rússia. Mas tudo aponta para a próxima pessoa lá fora China. O encontro entre Joe Biden E Ursula von der Leyen Em Washington com esses edifícios. impacto negativo deLei de Redução da Inflaçãoresposta europeia com Plano de Negócios Net-Zero – Previsto para a próxima semana com Lei de Matérias-Primas Críticas Sobre terras raras – e possíveis concessões que os Estados Unidos poderiam fazer a seu aliado europeu era apenas um dos tópicos em discussão. Talvez não seja o objetivo principal em relação ao objetivo primordial da renovada aliança transatlântica: o confrontoDomínio comercial e tecnológico de Pequim.

De acordo com os dados que se seguiram à reunião, parece que a tensão transatlântica diminuiu. O Presidente da Comissão da União Europeia elogiou o plano de estímulo máximo dos EUA Enfatizando que tal “enorme investimento” em tecnologias verdes é Bom para todos. É por isso, explicou ele, na sequência do lançamento do IRA Bruxelas de seu plano de tecnologia verde. Agora, entre incentivos europeus e americanos, deve-se encontrar Ponto de encontro “Se eles não se aliarem, eles se anulam”, explicou um funcionário da Casa Branca. Para garantir que as empresas europeias também pudessem se beneficiar dos subsídios dos EUA, o presidente dos EUA e von der Leyen começaram a trabalhar em acordo comercial sobre minerais importantes, Essencial para a produção de baterias de veículos elétricos. Se um acordo for alcançado, Washington e Bruxelas também terão o efeito colateral de reduzir a dependência da China, que é rica nesses elementos. Os dois líderes também se comprometeram a chegar a um acordo sobre aço e alumínio sustentáveis ​​até outubro de 2023. Os Estados Unidos e a União Europeia deram “dois passos importantes”: Começar a trabalhar “para um acordo sobre materiais críticos” e “garantir cadeias de abastecimento seguras para baterias na UE e a garantia acesso ao mercado americano. Ursula von der Leyen disse após a cúpula. Ao mesmo tempo, acrescentou, “será iniciado o diálogo sobre incentivos à energia limpa”.

A China não é mencionada diretamente na conversa entre Biden e von der Leyen, mas está presente nas entrelinhas do comunicado conjunto, principalmente quando se trata da necessidade de fortalecer a “segurança econômica e nacional”. Como prova de que a União Europeia também quer se livrar gradualmente do dragão, o presidente levou ao Salão Oval a decisão da Holanda, logo após a decisão do Japão, Proibição da exportação de tecnologias de produção de microchips para Pequim. Uma vitória para Biden, que há meses tenta convencer aliados a dar esse passo decisivo e quepreparando-se para mais aperto no próximo mês Sobre as exportações de semicondutores para a China.

Mas para Washington, Pequim não é uma ameaça para o Ocidente Apenas do ponto de vista econômico. E, tanto quanto sabemos, o presidente dos EUA está pronto para se envolver com Bruxelas inteligência O que indica que a China está pronta para fornecer armas à Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Von der Leyen e Biden reafirmaram o poder da unidade transatlântica diante da agressão de antes Presidente russo Vladimir Putin(“A Rússia pagará pelas atrocidades cometidas na Rússia”, sublinhou o líder da UE), e manifestou a intenção de impor novas sanções não só contra Moscovo, mas também contra “terceiros países”, a expressão que a administração norte-americana costuma referir a Pequim.

Os Estados Unidos e a União Européia também estão trabalhandoPara reduzir ainda mais a receita russa, Ao mesmo tempo, garantir a continuidade do fornecimento de energia aos mercados emergentes e países em desenvolvimento por meio do preço máximo estabelecido pelo Grupo dos Sete principais países industrializados para petróleo bruto e derivados de petróleo de origem russa transportados por via marítima. Na frente energética, o Presidente da Comissão Europeia agradeceu a Biden os fornecimentos de gás que permitiram à Europa ultrapassar a crise provocada por Vladimir Putin. Von der Leyen enfatizou que os Estados Unidos “nos ajudaram muito quando queríamos nos livrar da dependência da energia russa”.

O projeto de libertação da China levado a cabo por von der Leyen é complexo e dizem que não será bem absorvido por todos os 27. Há a questão das “garantias domésticas e internacionais” – mencionadas pelos ministros das Finanças italiano e alemão. Giancarlo Giorgetti e Christian Lindner – que várias capitais da UE exigem face a uma dispendiosa mudança de ritmo. As relações econômicas da China com vários Estados membros permanecem estreitas e claras: a mudança em andamento leva tempo. Mas a guerra na Ucrânia pode acelerar isso. A ajuda prestada a Moscovo por países terceiros, como Coreia do Norte e Irã E a necessidade de intensificar a evasão das sanções estará entre os temas do encontro entre von der Leyen e Biden.