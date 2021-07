Covid, a partir de agosto, a obrigação de fazer uma mancha para quem entra na Alemanha. Na França, 85% dos pacientes hospitalizados não são vacinados, na Espanha um apelo: “vacinar mulheres grávidas”

O Gabinete Alemão decidiu que a partir de domingo, 1º de agosto, para entrar na Alemanha será necessário apresentar um teste de Covid negativo, exceto para aqueles que comprovarem vacinação completa, recuperação bem-sucedida e crianças menores de 12 anos: a porta-voz adjunto do governo Ulrike Demmer via Twitter.

O teste será necessário independentemente do meio de transporte usado para entrar no país. “Este regulamento está trabalhando para manter a entrada de mais infecções na Alemanha ao nível mais baixo possível”, escreveu o porta-voz no comunicado. Além disso, a classificação das “áreas de risco” será simplificada, que será reduzida a duas partes: “áreas de risco variável”, nas quais há uma obrigação de quarentena de 14 dias, e “áreas de alto risco” que não foram vacinadas e não foram tratados. E os maiores de 12 anos terão que ficar em quarentena por 10 dias, o que pode ser reduzido para 5 dias, submetendo um teste negativo a partir do quinto dia.

Na França, 85% dos pacientes hospitalizados não são vacinados

Entre 31 de maio e 11 de julho, 85% dos pacientes da Covid internados em hospitais franceses não foram vacinados: isso foi afirmado pela Diretoria de Pesquisa, Estudos, Avaliação e Estatística do Ministério da Saúde da França. Os dados, observa Le Figaro, parecem confirmar que a vacinação reduz significativamente o risco de hospitalização e morte. 85% refere-se a todos os pacientes internados: tanto fora da terapia intensiva quanto aqueles em terapia intensiva. Cerca de 7% receberam uma única dose e 7% completaram o último esquema de vacinação. O estudo também mostrou que 78% dos pacientes da Covid que morreram durante o mesmo período não foram vacinados, enquanto 11% receberam apenas uma dose e outros 11% receberam as duas doses.

No Reino Unido, as infecções estão diminuindo

Novas infecções diárias da Covid no Reino Unido voltaram a cair abaixo de 30.000, para chegar a 29.622, cerca de 1.500 a menos que ontem, de quase 900.000 testes. As mortes também estão diminuindo (68 contra 85 ontem) e as hospitalizações totais, que caíram para menos de 6.000 pela primeira vez em vários dias: enquanto as autoridades de saúde determinam que cerca de um quarto dos pacientes permanecem nas enfermarias devido a doenças associadas. E não há sintomas graves relacionados à Covid. Confirmação da eficácia pelo menos parcial – mesmo comparada à variante delta – das vacinas, que entretanto aumentou para quase 85 milhões de doses administradas: com cobertura de 88,4% da população adulta acima de 18 anos com uma dose e 71,8% com duas.

Espanha, apelos urgentes para vacinar mulheres grávidas

Os apelos das autoridades e especialistas em saúde se multiplicaram nos últimos dias na Espanha para acelerar a vacinação contra o vírus Corona para mulheres grávidas: o motivo é o aumento de casos de mulheres grávidas com formas graves de Covid, que representa um perigo para elas e seus crianças. De acordo com especialistas consultados pelo jornal El País, de fato, a exposição ao Covid para mulheres grávidas pode causar problemas como hipertensão, danos hepáticos e renais que podem complicar a gravidez. O Ministério da Saúde declara em seu site que as vacinas contra a Covid têm se mostrado seguras e eficazes mesmo para mulheres grávidas e recomenda o uso das vacinas da Pfizer e Moderna. “Vacinar mulheres grávidas é muito importante, as vacinações salvam vidas”, disse a ministra da Saúde, Carolina Daria, na quarta-feira.

China, perto de Nanjing

A China registrou mais 64 novos casos de Covid-19: Dos 21 casos de transmissão local, Jiangsu e sua capital, Nanjing, estavam sob controle estrito, confirmando o surto mais sério no país nos últimos meses devido às 18 infecções relatadas, além do dois em Hunan e um (mas é o terceiro em alguns dias) em Pequim. De acordo com atualizações da Comissão Nacional de Saúde na quinta-feira, 43 casos foram importados, divididos entre Yunnan (21), Guangdong (9), Xangai (7), Fujian (3) e um em Liaoning, Shandong e Sichuan. O número de feridos recebidos subiu para 7.385 casos, dos quais 660 pacientes ainda estão em hospitais, enquanto o número total de feridos chegou a 92.875 e 4.636 mortes. A nova taxa de convergência aumentou em 25 pessoas, elevando o número total de pessoas sob estreita observação médica para 419 pessoas. Quase 200 pessoas foram infectadas em Nanjing desde que o vírus foi detectado pela primeira vez no aeroporto doméstico em 20 de julho: os voos foram suspensos por motivos de precaução e serão retomados, se as condições permitirem, em 11 de agosto. Os testes em massa estão em andamento em Nanjing, uma cidade de cerca de 10 milhões de habitantes, em meio a acusações de autoridades locais por sua incapacidade de controlar o surto. Postagens nas redes sociais mostraram longas filas de pessoas na fila, com máscaras sendo reintroduzidas em espaços públicos e distanciamento social para evitar os riscos de propagação da doença. Ding Jie, um oficial de saúde em Nanjing, disse em uma entrevista coletiva que todos os casos envolviam limpadores que trabalhavam em um vôo que chegou da Rússia em 10 de julho e não aderiu às regras estritas do protocolo de prevenção, disse ele. agência relatada. A escassez permitiu que o vírus, na forma de um delta, se espalhasse por pelo menos 13 cidades, incluindo Chengdu e a capital, Pequim.

Na Grécia, a variável delta assusta

Alternate Delta está pronta para estragar as férias de quem quer curtir as praias e clubes de Mykonos, Ios e outras ilhas gregas, que estão assediadas pela preocupação com a propagação de uma nova onda do vírus Corona. Diante desta situação, Atenas decidiu enviar mais policiais para intensificar o monitoramento da luta contra Covid, especialmente em locais frequentados por jovens. A mudança segue um alerta do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), que marcou as ilhas gregas no sul do Mar Egeu em vermelho escuro no mapa de Covid-19 depois que as infecções aumentaram e desaconselhou viagens não essenciais. O grupo de 13 ilhas inclui os destinos gregos mais populares para turistas estrangeiros – incluindo muitos italianos – que atraem milhões de pessoas todos os verões. As autoridades gregas já enviaram 186 policiais para Mykonos, contra 56 no ano passado, enquanto outros 30 policiais foram enviados para Ios. O vice-ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias, informou que as duas ilhas estão “a um passo” das novas restrições, enquanto a situação em Zakynthos, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rodes também é preocupante. As preocupações dizem respeito principalmente aos empresários locais que não aderem às medidas de saúde destinadas a conter a epidemia. “Embora os hotéis e locais adequados para famílias estejam levando os protocolos a sério, há mais aglomeração do que gostaríamos de ver nos bares, especialmente entre os jovens”, disse o ministro grego do Turismo, Haris Theoharis, ao The Guardian. Especificamente, as taxas de infecção têm aumentado entre os jovens de 20 a 30 anos na Grécia, onde o turismo é responsável por quase 25% do PIB e nas ilhas do Mar Egeu, um setor vital para se recuperar da crise econômica devido à pandemia. O verão de 2021 começou bem para o país, com um aumento de 130% nas chegadas em relação ao ano passado, quando houve uma queda de 75% no número de visitantes. No mês passado, o número de admissões em feriados aumentou “em mais de 400% em comparação com junho do ano passado”, relatou Theoharis novamente. Mas com a variante contagiosa do delta se espalhando mais amplamente, os desafios estão crescendo na tentativa de conter a infecção sem comprometer a temporada turística, que começou depois que as autoridades gregas proclamaram as ilhas como livres de Covid. No início de julho, as autoridades foram forçadas a impor toque de recolher e proibição de música em Mykonos, depois que as taxas de infecção dispararam. Na quarta-feira, o ministro da Proteção ao Cidadão, Michalis Chrysochides, advertiu que era apenas uma questão de tempo até que restrições semelhantes fossem impostas a Ios. “Existe agora um perigo real de fechar a ilha.”