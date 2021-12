“Mais retornos aos países de entrada” – Corriere.it

A partir de Francesca Basso

A proposta da Comissão, que pretende evitar a reimposição de controlos nas fronteiras, preocupa Itália e Espanha. Asilo foi enfraquecido

do nosso repórter

BRUXELAS – Há uma questão que divide a União Europeia mais do que a reforma do Pacto de Estabilidade: a imigração. Porque, como um diplomata europeu observou em várias ocasiões, Quando se trata de imigração, as políticas internas de 27 países são mencionadas. reforma da Lei das Fronteiras Schengen, que estabelece as regras que permitem às pessoas atravessar os países da UE sem controles de fronteira e que também se aplica às fronteiras externas, Então é muito sensível, porque se sobrepõe à migração secundária (viagens de um país da UE para outro para solicitar asilo).