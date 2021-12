Bielo-Rússia e Lukashenko ameaçam a Europa: “Cortaremos o fornecimento de gás se as sanções da UE nos colocarem em apuros”.

Resposta Minsk todo o mundo Sanções impostas pela União Europeia Primeiro supressão da oposição Após a reeleição do presidente Alexander Lukashenko e então para “Guerra mista” Para a fronteira polonesa em couro imigrantes Eles pagaram para cruzar ilegalmente as fronteiras europeias. A resposta que, com a aproximação do inverno, é uma ameaça em todos os aspectos: “Bielo-Rússia Fornecimento de gás será cortado em relação à Europa se as sanções ocidentais a colocarem em uma situação de emergência e não houver maneira de responder com outras medidas ”, disse o líder.

As palavras de preocupação nas chancelarias europeias, ainda que sejam uma possibilidade calculada a partir do momento em que se decidiu entrar em conflito com o Estado vassalo. moscas, já que o pipeline Yamal-Europe Representa uma das principais fontes de abastecimento do antigo continente, considerando também a interrupção de outro grande gasoduto que se tornaria a torneira da Europa, Nord Stream 2. Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Annala Barbuk, de fato declarou que o gasoduto não poderia ser declarado em sua forma atual porque não estava em conformidade com a legislação da UE, palavras que causaram futuros 10%.

Em seu discurso, Barbock disse isso também a A situação na fronteira ucraniana, onde está Rússia Recolhidos 175.000 soldados Com um risco sempre maior que um nova invasão Moscou, um “fator”: Ele explicou que “o último governo concordou com os americanos que se houvesse uma nova escalada, este gasoduto não seria capaz de funcionar”. No caso de um fornecimento baixo, Nord Stream 2, concluído, mas ainda não autorizado para uso, teria dobrado a capacidade da rota de submarino existente da Rússia para a Europa. Não está excluído que o objetivo da decisão de Minsk seja exercer pressão sobre Berlim nesta frente.

Por seu lado, o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa afirmou: Josep BorrellEle continua sua campanha contra a posição Presidente da Rússia, Vladimir Putin Na fronteira com a Ucrânia: disse ele ao entrar no Conselho de Negócios Estrangeiros em Bruxelas. Ele explicou que a União Europeia está em um “modo de dissuasão” e “dissuasão” para evitar novos conflitos, “estamos fazendo o nosso melhor para evitar que isso aconteça”, observando que não haverá hoje decisões sobre possíveis sanções contra Moscou. “Estamos estudando com Estados Unidos e Reino Unido o que podem ser, quando e como podem ser de forma coordenada”, concluiu.