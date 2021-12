O efeito da terceira dose pode durar muito tempo.

A terceira dose da vacina poderia ser a última? “Uma dose de reforço da vacina mRna pode estender a duração da proteção.” Anthony Fauci, imunologista e conselheiro da Casa Branca para o gerenciamento de emergências da Covid, responde à pergunta na ABC sobre a hipótese de recorrer a uma vacina de reforço contra a Covid todos os anos. “Obviamente, ‘no momento, especialmente com a prevalência da variante Omicron,’ precisamos de uma dose de reforço para proteger da melhor maneira possível. Um reforço anual? É difícil dizer. A dose de reforço da vacina mRna pode aumentar a duração da proteção. Não saberemos até avaliarmos a situação dentro de alguns meses. Espero que do ponto de vista imunológico a dose de reforço garanta uma proteção muito mais longa do que os atuais seis meses. ”

A variedade Omicron nos Estados Unidos é comum em pelo menos 25 estados. “Estamos aprendendo muito. A variante Omicron parece ser altamente contagiosa, por isso está se espalhando para um número cada vez maior de países. Parece ser capaz de contornar parcialmente a barreira da vacina. A dose de reforço aumenta a proteção e, portanto, é necessária para vacinação continuada. A gravidade dos sintomas parece ser menos grave do que a dos sintomas. ”causada por delta, mas estes são dados preliminares que precisam ser confirmados.”

Portanto, a mensagem é para os pais. “Se seus filhos têm 5 anos, vacine-os. A ideia de que as crianças não correm risco é infundada. Há 2 milhões de crianças infectadas, 8-9000 casos no hospital e mais de 100 mortes. Temos vacinas eficazes e seguras para todos também. ”Crianças de 5 a 11 anos.