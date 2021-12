Nova Caledônia continuará a fazer parte da França

No domingo, foi realizado o terceiro referendo sobre a independência da Nova Caledônia, território ultramarino francês localizado na Oceania, onde uma luta política já dura quase trinta anos pela possibilidade de independência da França. O resultado foi claro: como a votação se aproximava do fim, a independência foi rejeitada Ele obteve mais de 96 por cento dos votosDe acordo com a TV local NC primeiro. Dados de alguns constituintes notórios por apoiarem a independência indicam que mais grupos independentes boicotaram a votação, como em outras ocasiões no passado.

A Nova Caledônia faz parte da França desde 1853. O referendo foi o terceiro dos três previstos em um acordo assinado em 1998, após muita violência entre separatistas e a facção a favor do resto da França, que venceu os dois primeiros referendos. O fato de que ‘Não’ ganhou porcentagens mais baixas do que nunca – direto com 56,7 E com 53,3 por cento dos votos – foi sugerido que o resultado final ficaria mais equilibrado. Mas nas últimas semanas, a campanha do referendo começou Foi interligado com as eleições presidenciais na França, planejado para 2022.

A Nova Caledônia é um arquipélago que faz parte da Melanésia, uma das regiões da Oceania, localizada a cerca de 1.500 quilômetros a leste da Austrália. É uma região pequena – menor que a Sardenha e com uma população de 270.000 habitantes, um pouco mais que Verona – mas sempre esteve no centro de fortes tensões e rivalidades entre países estrangeiros, bem como entre facções políticas e grupos étnicos da região .

Na Nova Caledônia, a Frente de Independência é liderada desde 1984 pela Frente Socialista de Libertação Nacional Kanak, uma coalizão de partidos que sempre protestou contra o regime colonial francês. Na década de 1980, os confrontos com partidários da França foram muito violentos e causaram dezenas de mortes, o que levou a França a organizar seu primeiro referendo de independência, em 1987. No entanto, o referendo foi realizado. boicote Pelos próprios separatistas, para os quais não existiam condições de voto democráticas e transparentes para serem considerados legítimos.

Parece que mesmo nesta rodada as forças da independência decidiram boicotar a votação: O cientista Ele escreve no distrito de Kanala, que é considerado cheio de eleitores independentes, no meio da manhã, menos de um por cento daqueles com direito a voto havia votado.