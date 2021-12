Dois mortos em Arkansas, desmoronamento de armazém da Amazon em Illinois e trabalhadores presos

Na Terra por mais de 200 milhas O governador de Kentucky disse que o tornado atingiu o solo por 227 milhas (cerca de 365 quilômetros), incluindo mais de 200 em seu estado. Áreas inteiras foram achatadas. Casas, fábricas, igrejas, carros, postes de iluminação, plantações e fazendas estão sendo varridos por rajadas de vento de até 150 quilômetros por hora. Vários edifícios pegaram fogo devido à queda de fios elétricos e alta pressão.

Danos graves também em Illinois Onde, a poucos quilômetros de St. Louis, na fronteira do Missouri, dezenas de trabalhadores ficaram presos no telhado de um armazém desmoronado na Amazon. E aqui também há mortes: pelo menos 6. Foi imposto um toque de recolher em muitas áreas afetadas, também para evitar o fenômeno dos saques. O temor é que nas próximas horas as condições meteorológicas levem a novos fenômenos destrutivos e a população seja convidada a se abrigar em abrigos.

Enquanto isso, o pessoal da Guarda Nacional e da Proteção Civil dos EUA de Washington foi destacado para os seis estados afetados para apoiar os esforços de socorro locais.

Como tempestades destruídas Tennessee. No geral, a grave perturbação afetou mais de 55 milhões de pessoas nos Estados Unidos, e quase 157.000 residentes em seis estados foram mantidos no escuro devido a problemas na rede elétrica.