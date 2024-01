Margarida abdica do trono e seu filho é o rei Frederico X da Dinamarca – Notícias

A Rainha Margarida da Dinamarca abdicou oficialmente hoje, entregando o trono ao seu filho, que se tornou Rei Frederico Mais de cem mil pessoas Imagens de televisão mostraram participantes no evento.

vídeo Dinamarca, Frederico X comemora após sua ascensão ao trono

A rainha de 83 anos assinou o seu anúncio de abdicação no Conselho de Estado no Palácio de Christiansborg, com o seu filho de 55 anos sentado à sua direita. Uma pequena boneca canguru apareceu no meio da multidão que torcia por ela, pois a nova Queen Mary nasceu em Hobart, na Tasmânia (Austrália).

“Unidos, comprometidos, pelo Reino da Dinamarca“: O novo rei Frederico

Depois de pedir um triplo aplauso à rainha Margrethe, que abdicou do trono em favor do filho, entre as centenas de milhares de dinamarqueses que afluíram à praça para assistir à cerimónia, o primeiro-ministro repetiu três vezes: “Viva Sua Majestade o Rei Frederik”. .” O emocionado Rei, chorando mas sorrindo, agradeceu à mãe em seu discurso aos cidadãos: “Ela será sempre lembrada como uma regente extraordinária. Como poucos, minha mãe conseguiu se tornar uma só com seu reino”, disse ele enquanto o povo dizia. A praça irrompeu em aplausos.

“Hoje as mãos estão mudando. Espero me tornar o rei unificado de amanhã. É uma tarefa que enfrentei durante toda a minha vida. É uma responsabilidade que carrego com respeito, orgulho e grande felicidade”, disse ele. Então a Rainha Mary, a esposa australiana do rei, vestida de branco, e seus quatro filhos chegaram à varanda. À saída, após um beijo de despedida entre os dois reis, o rei Frederico colocou a mão no coração em gesto de agradecimento aos súditos que agitaram bandeiras dinamarquesas para aplaudi-lo.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA