Vacina, interrompida entre os professores nos últimos sete dias. Poucas das primeiras doses, mesmo entre pessoas de 60 anos: em apenas um mês 186.861 de 1,4 milhões “descobertas”

a campanha de vacinação Não se encaixa nas áreas mais vulneráveis ​​e não voa entre elas trabalhadores da escola, que pode se encontrar com compromisso pista verde na reabertura de escolas. O último relatório semanal do governo mostra um caso de gestão lenta primeiras doses dentro de acima de 50 e grande Procrastinação entre professores e funcionários da ATA.

Como nas últimas semanas, os ritmos – devido à adesão cada vez menos convincente em alguns segmentos da população – são essencialmente caracóis. E sem um clique, é esperado com uma entrada de arquivo certificado verde, atingirá 2022 Antes de cobrir todas as pessoas com mais de 50 anos que ainda não puderam (ou quiseram) ser vacinadas, ou seja, 4.641.302 pessoas. Os dados são claros do pessoal da escola: de acordo com os horários da estrutura do comissário liderada por General Francesco Vigliolo ficar para a vacinação 220.605 pessoas, 15,06%. Em 23 de julho, eles foram 222,132.

Em suma, nos últimos sete dias, quase não foram vacinados 1500 primeira dose. Em 11 regiões, há pelo menos 10% de professores não vacinados e funcionários da ATA, com Sicily Sempre um líder com o seu 60,001 Sem a primeira dose igual a 42,86% De “alunos da escola”. Deve-se notar que algumas áreas estão localizadas em atraso Com a atualização do número total de pessoas que serão vacinadas nesta categoria, então os dados das últimas semanas são bastante “dançarinos” nos totais (em 2 de julho, havia menos pessoas sendo vacinadas do que na semana passada).

A campanha entre os maiores de 60 anos também é cansativa, com o andamento lento de sempre Faixa etária 60-69 anos, mais preocupante do ponto de vista dos não vacinados em termos absolutos. dentro de acima de 80 ainda faltando 309435 pessoas (Havia 319.369 em 23 de julho) ou 6,79% da população. A área com a fortificação mais baixa é sempre a Sicília, onde um é detectado mais de 80 em cada cinco. Na categoria 70-79enniPor outro lado, eles nem receberam a dose da vacina 685.892Isso é cerca de 27.000 a menos que na sexta-feira passada, quando o número era 71.124.

Os números são bem menores que os da década de 60: ainda não descoberto 1.271.763 de pessoas entre 60 e 69 anos, o que equivale a 16,84% da população dessa faixa etária. Uma semana atrás eles eram 1.327.306. Ou seja, eles receberam uma dose da vacina entre 23 e 30 de julho em 55.543. Em 2 de julho, há quatro semanas, o número era 1.458.624. Cálculo em breve: alcançado em 1 mês 186.861 Pessoas. Com esses ritmos, uma injeção de uma primeira dose pode ser necessária para todos os 60 anos restantes Mais de 6 meses.

Um ritmo ligeiramente melhor, mas ainda insuficiente, foi registrado entre os 50 anos. Acessado semana passada 0,99% Do total da população nesta faixa etária de mais de 9,6 milhões. As primeiras administrações foram de sexta-feira 23 até hoje 95.480. Ele está, portanto, descendo de 2.469.692 Não vacinado (25,59%) y 2.374,212, Igual 24,60%. Sem aceleração, mesmo nesta faixa, faltam 6 meses para que uma dose da vacina possa ser dada a todos.