A “arma secreta” de Erdogan: é assim que ele pode liberar a frota

a Turquia Nunca negou o desejo de ter à disposição meios navais capazes de transportar suas aeronaves até os teatros de operações de que participa. Uma ferramenta que certamente tornará mais fácil para o Al Hilal desafiar as potências concorrentes no Mediterrâneo oriental e no Oriente Médio, mas que serve a Erdogan acima de tudo como uma demonstração de força e como um meio do que alguns chamam de “persuasão naval”, é para projetar a força como um impedimento. Por todas estas razões – bem como pelo facto de a Turquia ser uma das poucas potências da OTAN a ter tal unidade à disposição da sua frota – a posse de um porta-aviões é, portanto, um passo absolutamente essencial em todo o programa naval de Ancara. .

Erdogan nunca duvidou da importância de possuir um porta-aviões. A confirmação do desejo do líder turco de equipar sua frota naval com esses navios veio especificamente da defesa de Ancara, que iniciou dois projetos para construir unidades de assalto anfíbias que possam acomodar aeronaves. idéia Marinha turca Era – e ainda é, apesar de acidentes e mudanças de prioridades – a presença de dois navios irmãos, Anatólia NS Trácia, Ambos Cais de pouso de helicóptero Derivado do espanhol Juan carlos i. Certamente uma opção muito ambiciosa, dadas as regras financeiras e estratégicas de Ancara, mas agora ela se vê diante de um problema de grande importância.

A ideia de construir esses dois navios, na verdade, começou com uma suposição muito óbvia, que esses dois navios partiram F35. Mas essa suposição, por sua vez, partiu de outro axioma: que as relações entre Ancara e Washington continuaram boas – embora com diferenças óbvias – sem afetar a participação do estado no novo programa de caças. Por outro lado, as coisas tomaram um rumo completamente diferente em relação aos planos iniciais dos turcos e dos próprios americanos. Em retaliação à escolha dos Estados Unidos de adquirir o S-400 russo e para mostrar sua insatisfação com várias decisões turcas, bloqueou o fornecimento da aeronave, forçando Ancara a rever seus planos para Anatólia NS Trácia.

A premissa de adquirir combatentes não pertencentes à OTAN – isto é, da China ou da Rússia – ou mesmo a ideia de iniciar um programa nacional parece fora do alcance da Turquia. Principalmente se o objetivo é tornar o primeiro porta-aviões totalmente operacional nos próximos anos. Justamente por isso, pelo menos em um futuro próximo, tudo é sugestivo Anatólia Esteja equipado com helicópteros de ataque e especiais com i Drones armados de fabricação turca. Uma das armas mais temíveis do arsenal de Erdogan, que já demonstrou suas capacidades não só na Líbia, mas também em Nagorno-Karabakh e antes disso na Síria.

Problemas na construção e operação do porta-aviões Anatólia Eles nos fornecem um quadro geral bastante claro dos perigos inerentes a esse rearmamento naval turco. Os riscos estão relacionados sobretudo à capacidade da autoridade política de realizar suas ambições sem se encontrar em difícil isolamento internacional. O porta-aviões pretendia ser a melhor imagem para a conclusão das obras de renovação que deveriam ser concluídas com o centenário da República. A Marinha turca, que foi afundada após a queda do Império Otomano, ressurgiu após uma lenta reconstrução para se tornar um porta-aviões como as grandes frotas do mundo.

mas isso O primeiro porta-aviões Também nasceu numa época diferente, pois foi o culminar de pelo menos dois fatores que o acompanharam: a estabilidade financeira e a estabilidade das relações com os Estados Unidos. A escolha de mudar seus parâmetros geopolíticos – mudando o centro de gravidade da política externa para uma clara autonomia estratégica e fortalecendo as relações com a China e a Rússia – mudou a abordagem do Ocidente em relação à Turquia. É bastante claro que a Marinha Interior da OTAN não pode negligenciar as boas relações com os Aliados. Ou, em caso afirmativo, aceita as oportunidades, mas também aceita os riscos dessa desconexão estratégica.

O corolário desta difícil situação para Ancara é que o afastamento gradual do Ocidente teve até agora três efeitos negativos no setor marítimo em particular: Tornou difícil a obtenção de acordos de natureza militar. Faça a América começar a bloquear secretamente as transferências de armas para a Turquia. Finalmente, tornou impossível para Ancara possuir a aeronave ter um porta-aviões eficaz dentro da OTAN. Obviamente, isso exige que se reflita sobre a necessidade da Turquia de manter boas relações com Estados Unidos da América e aliados ocidentais. Como Ryan Gingeras, professor da Escola de Pós-Graduação Naval e um dos maiores especialistas da Turquia, explicou: « Se a Marinha turca é realmente capaz de operar independentemente de seus aliados é outra questão sem resposta. Com a maior parte de sua frota composta por novas plataformas e tecnologias sendo testadas de forma limitada, resta saber como os navios turcos podem suportar implantações prolongadas ou operações de combate inteiramente por conta própria. Por esse motivo, os especialistas ainda valorizam a Marinha turca principalmente como uma potência costeira ».

Este exemplo serve para fazer as pessoas entenderem a estratégia complexa que a Turquia está implementando, um jogo que tem muitos riscos. Erdogan queria lançar as bases para o isolamento gradual de Ancara no contexto do Mediterrâneo sob a liderança europeu-americana. Mas, ao mesmo tempo, foi justamente o líder turco que deixou claro que não era o arquiteto desse novo ciclo, e também abriu um raio (violento) de comunicação com os Estados Unidos.

O resultado, no entanto, é altamente incerto e, até agora, aos olhos de todos. A Turquia pode aspirar a ser uma potência independente e fazê-lo também oferecendo uma política que, em última análise, é vigorosa. Mas uma militarização progressiva da política externa e um forte impulso em direção Mediterraneo Eles correm o risco de bater em um muro que pode ter consequências terríveis do ponto de vista econômico e estratégico. Uma aposta perigosa que, por enquanto, pode ter rendido resultados benéficos no curtíssimo prazo, mas esse pode ser o verdadeiro limite para a explosão da Turquia como uma potência que realmente afetará toda a região do Levante no futuro.